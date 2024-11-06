Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ, tiktok...

Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho CBNV và giao tiếp với khách hàng, cộng đồng

Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên : tổng kết hằng tháng, các ngày lễ, các hội chơi, đi du lịch, nghỉ mát, các trò chơi Team-Building, ...

Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác

Định hướng truyền thông hình ảnh công ty ra ngoài

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, truyền thông. Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông

Có khả năng sử dụng PTS, Capcut...

Am hiểu về truyền thông số và có hiểu biết về ngành nội dung số

Có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể

Có khả năng làm việc nhóm tốt và sẵn sàng làm thêm ngoài giờ khi được yêu cầu

Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc. Có khả năng hoạt náo, khuấy động không khí.

Tư duy tổng hợp tốt, năng động, cầu tiến, khả năng xử lý & giải quyết vấn đề nhanh nhạy, có kỹ năng làm việc nhóm.

Lương từ 08 triệu - 12 triệu + Thưởng + phụ cấp -> Tổng thu nhập trên từ 10 -15 tr

Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần

Xét tăng lương theo hàng quý

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

