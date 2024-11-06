Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
- Hà Nội: V2
- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ, tiktok...
Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho CBNV và giao tiếp với khách hàng, cộng đồng
Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên : tổng kết hằng tháng, các ngày lễ, các hội chơi, đi du lịch, nghỉ mát, các trò chơi Team-Building, ...
Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác
Định hướng truyền thông hình ảnh công ty ra ngoài
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sử dụng PTS, Capcut...
Am hiểu về truyền thông số và có hiểu biết về ngành nội dung số
Có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể
Có khả năng làm việc nhóm tốt và sẵn sàng làm thêm ngoài giờ khi được yêu cầu
Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc. Có khả năng hoạt náo, khuấy động không khí.
Tư duy tổng hợp tốt, năng động, cầu tiến, khả năng xử lý & giải quyết vấn đề nhanh nhạy, có kỹ năng làm việc nhóm.
Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần
Xét tăng lương theo hàng quý
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI