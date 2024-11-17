Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Địa điểm: tại các trung tâm tiêm chủng VNVC khu vực HCM (Theo sự phân công)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
− Nam từ 20 - 30 tuổi.
− Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt tự tin, nhanh nhẹn, có thể giải quyết và xử lý tình huống tốt, có kỹ năng làm việc độc lập, có kinh nghiệm làm PG/PB/tư vấn sản phẩm tại siêu thị, các chương trình activation là một lợi thế.
− Trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.
− Nam cao từ 1m65 trở lên, ngoại hình cân đối, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
− Thời gian làm việc: Làm giờ hành chính Từ 7:30 – 17:00, chấp nhận làm cuối tuần, nghỉ 1 ngày thường, tùy theo lịch sắp xếp.
− Địa điểm làm việc: Di chuyển linh động theo các gian hàng của ECOGREEN. Có thể đi công tác theo sự điều động.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
