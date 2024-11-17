Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm: tại các trung tâm tiêm chủng VNVC khu vực HCM (Theo sự phân công)

Yêu Cầu Công Việc

− Nam từ 20 - 30 tuổi.
− Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt tự tin, nhanh nhẹn, có thể giải quyết và xử lý tình huống tốt, có kỹ năng làm việc độc lập, có kinh nghiệm làm PG/PB/tư vấn sản phẩm tại siêu thị, các chương trình activation là một lợi thế.
− Trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc.
− Nam cao từ 1m65 trở lên, ngoại hình cân đối, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
− Thời gian làm việc: Làm giờ hành chính Từ 7:30 – 17:00, chấp nhận làm cuối tuần, nghỉ 1 ngày thường, tùy theo lịch sắp xếp.
− Địa điểm làm việc: Di chuyển linh động theo các gian hàng của ECOGREEN. Có thể đi công tác theo sự điều động.

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 148 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

