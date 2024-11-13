Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Imperia Garden 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Lên ý tưởng/concept chương trình của từng event

Lập đề xuất triển khai (các hạng mục công việc chính, chi phí dự kiến).

Lên kế hoạch triển khai chi tiết và điều phối các bộ phận/cá nhân liên quan tham gia tổ chức sự kiện.

Lên kịch bản (Agenda), MC Scrip chi tiết của từng chương trình.

Tìm kiếm, lựa chọn các đối tác/Agency cung cấp các dịch vụ phục vụ event (nếu cần). Thực hiện thanh toán theo đúng cam kết và quy định của Công ty với đối tác/Agency sau event.

Hỗ trợ, giám sát tiến độ và chất lượng của các công việc sản xuất, thi công lắp đặt tại địa điểm tổ chức theo yêu cầu của chương trình.

Làm MC trong các sự kiện nội bộ của Công ty.

Quản lý tiến độ triển khai tổng thể chương trình. Đảm bảo tiến độ được diễn ra đúng cam kết.

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Cập nhật, cung cấp và quản lý các thông tin nội bộ cho các CBNV trong công ty. Đảm bảo truyền tải thông tin xuyên suốt các bộ phận, nhằm giúp từng thành viên hiểu và nắm được đầy đủ thông điệp Văn hóa, mục tiêu, chiến lược mà Ban Lãnh đạo đã đề ra.

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ, chủ động cập nhật thông tin/hình ảnh; viết và biên tập tin bài, nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ chung.

Thực hiện khảo sát đánh giá hiệu quả các hoạt động TTNB công ty: Mức độ tương tác của các thành viên tham gia và không khí chung của các sự kiện/chương trình nội bộ; tỷ lệ nhân viên hài lòng với môi trường làm việc...

Yêu Cầu Công Việc

Nam, nữ (Ưu tiên các bạn trẻ tuổi, năng động, có định hướng thăng tiến trong công việc, sẵn sàng đi công tác)

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm proposal và lên ý tưởng sự kiện)

Có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi công việc được phân công để đảm bảo sự kiện được diễn ra trôi chảy.

Là người chủ động trong công việc, có khả năng sáng tạo, yêu nghề, đặc biệt cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 triệu -15 triệu + phụ cấp;

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela;

Chính sách review lương hàng năm;

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....;

