Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Peak View Tower, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Truyền thông

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch truyền thông theo chiến lược của team nhằm lưu chuyển thông tin của tổ chức hiệu quả, lan tỏa văn hóa và gia tăng mức độ thẩm thấu gắn kết của nhân sự

Tham gia sáng tạo nội dung cho các ấn phẩm truyền thông trên đa kênh trong và ngoài công ty: Facebook, TV, Slack,...

Tham gia vào hỗ trợ triển khai các hoạt động truyền thông xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng (cả nội bộ và bên ngoài).

2. Sự kiện:

Hỗ trợ lên idea, kế hoạch và tổ chức các sự kiện nội bộ thường niên: Company Trip, Team Building, Sinh nhật công ty, Giáng Sinh...

Tham gia triển khai các chiến dịch sự kiện, cuộc thi khác giúp nâng cao tinh thần làm việc và sự gắn kết của nhân viên

Tham gia vào đánh giá đo lường hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm thứ ba hoặc năm thứ tư, ưu tiên chuyên ngành Marketing, Truyền thông - PR, Thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành tương tự.

Ưu tiên ứng viên có thể làm việc fulltime

Kinh nghiệm kỹ năng viết, và biên tập nội dung

Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tốt

Có tư duy sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, nhạy bén với xu hướng xã hội

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ chỉnh sửa video/ảnh là một lợi thế

Hướng ngoại, chủ động và hòa đồng, có tài lẻ là một lợi thế

Thông thạo tiếng Anh đọc - viết là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

TOP LÝ DO TRỞ THÀNH 1 IKAMER

Phát triển chuyên môn:

Được mentor 1- 1 và tư vấn lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng

iKame với mức độ phát triển nhanh cùng việc luôn đề cao xây dựng văn hóa và trải nghiệm nhận viên tốt là lý do chúng tôi cần bạn - một đại sứ thương hiệu giúp mọi người gắn kết nhau hơn, lan tỏa và hiểu hơn về những giá trị của công ty. Khá thách thức, nhưng iKame tin rằng đó cũng là cơ hội để bạn hỏi và phát triển hơn mỗi ngày

Cùng với văn hóa luôn tôn trọng con người, trao quyền và được thử sai, chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội phát triển cho tất cả nhân sự của mình.

Cơ hội khám phá đa dạng các khía cạnh về nhân sự cũng như truyền thông, giúp mở rộng con đường phát triển sự nghiệp của bạn

2. Quyền lợi:

Có trợ cấp thực tập theo thỏa thuận

Tham gia các buổi đào tạo toàn diện về kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn;

Hỗ trợ chi phí thể thao (Gym, yoga, clb bóng đá, clb sách, clb Tiếng Anh...);

Trang thiết bị chuyên môn đầy đủ, phục vụ cho nhu cầu công việc.

Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được đưa ý kiến để rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học mọi kỹ năng

Cơ hội được tư vấn phát triển lộ trình công việc, tạo điều kiện cho mọi cơ hội phát triển và thăng tiến trong công ty

Môi trường thân thiện, hiện đại, văn phòng đẹp xịn xò view toàn thành phố

Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ thiết bị làm việc, bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới bàn bia, bi-lắc, PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách...

Các chế độ đãi ngộ khác như khám sức khỏe, teambuilding, du lịch... đều được đảm bảo

Giờ làm việc 8:30 - 18:00 từ thứ 2 tới thứ 6; ưu tiên sự linh hoạt và chủ động quản trị hiệu suất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin