Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân

Truyền thông nội bộ

Hỗ trợ triển khai các chương trình, sự kiện, hoạt động truyền tải và phát huy văn hóa Công ty.

Tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin từ các Bộ phận/phòng ban để truyền thông hiệu quả đến toàn thể nhân viên

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền và lan tỏa các giá trị mang bản sắc Văn hóa doanh nghiệp ở bên trong và bên ngoài tổ chức

Cập nhật thông tin, viết bài và biên tập nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên

Thời gian làm việc:

+ Từ Thứ hai đến Thứ Sáu: Từ 8h00’ đến 17h30’

+ Thứ Bảy : Từ 8h00’ đến 12h00’

+ Trưa nghỉ từ 12h00' đến 13h30'

Yêu Cầu Công Việc

Đã ra trường hoặc là sinh viên năm 4 có thể làm full-time;

Tự tin đứng trước ống kính, sân khấu đông người, quảng giao

Sử dụng tốt Canva

Có khả năng tổ chức sự kiện, sáng tạo;

Thái độ lạc quan, tích cực, đam mê công việc;

Có khả năng viết lách, truyền đạt cảm xúc bằng ngôn từ

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

Được học tập về Chat GPT và Công nghệ AI.

Được đào tạo về SEO & Digital Marketing trong quá trình làm việc

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Có cơ hội phát triển, thăng tiến và khẳng định bản than

Có cơ hội phát triển thêm thu nhập khi tham gia các dự án kinh doanh cùng công ty.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và đồng hành lâu dài cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

