Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ triển khai các chương trình, sự kiện, hoạt động truyền tải và phát huy văn hóa Công ty.
Tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin từ các Bộ phận/phòng ban để truyền thông hiệu quả đến toàn thể nhân viên
Thực hiện các hoạt động tuyên truyền và lan tỏa các giá trị mang bản sắc Văn hóa doanh nghiệp ở bên trong và bên ngoài tổ chức
Cập nhật thông tin, viết bài và biên tập nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ
Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp trên
Thời gian làm việc:
+ Từ Thứ hai đến Thứ Sáu: Từ 8h00’ đến 17h30’
+ Thứ Bảy : Từ 8h00’ đến 12h00’
+ Trưa nghỉ từ 12h00' đến 13h30'
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tự tin đứng trước ống kính, sân khấu đông người, quảng giao
Sử dụng tốt Canva
Có khả năng tổ chức sự kiện, sáng tạo;
Thái độ lạc quan, tích cực, đam mê công việc;
Có khả năng viết lách, truyền đạt cảm xúc bằng ngôn từ
Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về SEO & Digital Marketing trong quá trình làm việc
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Có cơ hội phát triển, thăng tiến và khẳng định bản than
Có cơ hội phát triển thêm thu nhập khi tham gia các dự án kinh doanh cùng công ty.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và đồng hành lâu dài cùng Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI