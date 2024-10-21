Tuyển Truyền thông nội bộ Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

MC - Tổ chức sự kiện nội bộ:
Lên kế hoạch, tổ chức và dẫn dắt MC các: sự kiện, chương trình đào tạo, hội họp, team building, game show, sinh nhật, ngày lễ,... Đảm bảo quảng bá hiệu quả, nội dung luôn mới mẻ và hấp dẫn và thu hút sự tham gia tích cực của nhân sự.
Lên kế hoạch, tổ chức và dẫn dắt MC các: sự kiện, chương trình đào tạo, hội họp, team building, game show, sinh nhật, ngày lễ,...
Đảm bảo quảng bá hiệu quả, nội dung luôn mới mẻ và hấp dẫn và thu hút sự tham gia tích cực của nhân sự.
Lập kế hoạch truyền thông nội bộ:
Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông nội bộ giúp toàn bộ nhân sự thấm nhuần văn hóa doanh nghiệp. Đảm nhận vai trò bác sĩ tâm lý trong doanh nghiệp: lắng nghe tâm tư, chăm sóc đời sống tinh thần của BLĐ, nhân sự trong công ty, tìm hiểu điều kiện hoàn cảnh khó khăn của nhân sự, người nhà của nhân sự để hỗ trợ kịp thời.
Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông nội bộ giúp toàn bộ nhân sự thấm nhuần văn hóa doanh nghiệp.
Đảm nhận vai trò bác sĩ tâm lý trong doanh nghiệp: lắng nghe tâm tư, chăm sóc đời sống tinh thần của BLĐ, nhân sự trong công ty, tìm hiểu điều kiện hoàn cảnh khó khăn của nhân sự, người nhà của nhân sự để hỗ trợ kịp thời.
Sản xuất nội dung:
Viết kịch bản chương trình, biên tập nội dung bài viết, các thông điệp nội bộ qua email, bản tin, các nền tảng truyền thông nội bộ của công ty. Tạo chiến dịch video: nội dung sâu sắc chạm đến cảm xúc nhằm truyền tải thông điệp công ty một cách sáng tạo và hấp dẫn. Tạo chiến dịch văn hóa: chiến dịch thi đua khen thưởng, văn hóa phản hồi thông tin, văn hóa chúc mừng, văn hóa cảm ơn, ghi nhận nét đẹp lao động, cống hiến thầm lặng của nhân sự.
Viết kịch bản chương trình, biên tập nội dung bài viết, các thông điệp nội bộ qua email, bản tin, các nền tảng truyền thông nội bộ của công ty.
Tạo chiến dịch video: nội dung sâu sắc chạm đến cảm xúc nhằm truyền tải thông điệp công ty một cách sáng tạo và hấp dẫn.
Tạo chiến dịch văn hóa: chiến dịch thi đua khen thưởng, văn hóa phản hồi thông tin, văn hóa chúc mừng, văn hóa cảm ơn, ghi nhận nét đẹp lao động, cống hiến thầm lặng của nhân sự.
Công việc khác:
Quản lý và phát triển các kênh truyền thông nội bộ của công ty. Báo cáo công việc đầy đủ và thực hiện các công việc khác được BLĐ giao phó.
Quản lý và phát triển các kênh truyền thông nội bộ của công ty.
Báo cáo công việc đầy đủ và thực hiện các công việc khác được BLĐ giao phó.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

SL tuyển: 01 nam/ nữ ngoại hình khá 24-35 tuổi. Có laptop cá nhân. Kinh nghiệm:
SL tuyển: 01 nam/ nữ ngoại hình khá 24-35 tuổi.
Có laptop cá nhân.
Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan. Yêu cầu 3-5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Yêu cầu 3-5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Kỹ năng:
Hoạt ngôn, giọng nói truyền cảm, không ngại ống kính, kinh nghiệm làm MC tốt, có khả năng khuấy động không khí, truyền lửa, kết nối mọi người. Có năng khiếu ca hát, nhảy, múa, đàn,... là một lợi thế. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.
Hoạt ngôn, giọng nói truyền cảm, không ngại ống kính, kinh nghiệm làm MC tốt, có khả năng khuấy động không khí, truyền lửa, kết nối mọi người.
Có năng khiếu ca hát, nhảy, múa, đàn,... là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.
Phẩm Chất Cá Nhân:
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, quan tâm, chu đáo, trung thực và có trách nhiệm. Am hiểu về văn hóa của doanh nghiệp và yêu thích công việc liên quan đến con người.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, quan tâm, chu đáo, trung thực và có trách nhiệm.
Am hiểu về văn hóa của doanh nghiệp và yêu thích công việc liên quan đến con người.

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 25.000.000 - 30.000.000đ/tháng bao gồm LCB từ 15.000.000 - 18.000.000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp + Thưởng KPI + Thưởng nóng.
Phụ cấp: Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/ngày.
Thử việc 01 - 02 tháng nhận 85% LCB + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng.
Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực.
Các chế độ khác: hiếu hỉ, lễ tết, team building, du lịch, nghỉ mát,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động sáng tạo, được đào tạo và phát triển chuyên sâu các kỹ năng, cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm.
Thu nhập 25.000.000 - 30.000.000đ/tháng bao gồm LCB từ 15.000.000 - 18.000.000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp + Thưởng KPI + Thưởng nóng.
25.000.000 - 30.000.000đ/tháng
15.000.000 - 18.000.000đ/tháng
Phụ cấp + Thưởng KPI + Thưởng nóng.
Phụ cấp: Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/ngày.
30.000đ/ngày
Thử việc 01 - 02 tháng nhận 85% LCB + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng.
Thử việc 01 - 02 tháng
Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực.
Các chế độ khác: hiếu hỉ, lễ tết, team building, du lịch, nghỉ mát,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động sáng tạo, được đào tạo và phát triển chuyên sâu các kỹ năng, cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm.
Trưởng nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

