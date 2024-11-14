Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Hỗ trợ công tác truyền thông, phát triển phong phú đa dạng nội dung trên các kênh thông tin được cấp, kênh cá nhân, chuyên trang thông tin nội bộ.

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông.

- Tham gia vào quá trình sản xuất các sản phẩm video văn hóa, giải trí cho công ty: biên tập - chỉnh sửa video, đề xuất ý tưởng, viết content, biên kịch, hỗ trợ công việc trong quá trình ghi hình.

- Cùng tham gia sáng tạo các ý tưởng tổ chức sự kiện, phát triển văn hóa, phong trào, thiện nguyện.

- Tham gia vào các hoạt động tổ chức sự kiện theo sự phân công.

- Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 22-27

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông, Marketing

- Thành thạo các chương trình thiết kế ảnh, dựng phim,...

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 6 th, kỹ năng viết tốt

- Có khả năng sáng tạo, khả năng tư duy logic, vui tính, hòa đồng, ham học hỏi, tiếp thu nhanh các kiến thức mới, có đam mê với công việc

- Có khả năng ca hát, diễn xuất, MC là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn

- Mức lương cạnh tranh và nhiều loại phụ cấp khác nhau cùng thưởng tháng lương 13 hoặc nhiều hơn tuỳ theo sự phát triển kinh doanh tăng trưởng hằng năm.

- Tăng lương, thưởng định kỳ theo thâm niên.

- Nhiều chương trình nội bộ kèm phần thưởng hiện kim xứng đáng.

Đầy Đủ Quyền Lợi

- Nhiều chương trình nội bộ ý nghĩa như đào tạo và thi đua nâng cao kĩ năng, hội thao FRT, ngày hội gia đình, chi thưởng ngày lễ, chúc mừng sinh nhật, team building, du lịch hằng năm, cuộc thi vẽ tranh và trao học bổng cho con em CBNV...

- Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN,...

- Hỗ trợ cho CBNV khi cha mẹ mất, thăm hỏi CBNV ốm đau, nằm viện.

- Chính sách hỗ trợ CBNV bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Các phúc lợi nghỉ lễ tết, hiếu hỷ, kết hôn, sinh con...

Phát Triển Đi Xa

- FPT Long Châu tự tin là nơi định hướng môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên, phát triển cùng sự vững mạnh của công ty.

- Các chương trình đào tạo từ khi nhận việc, đào tạo chuyên môn nâng cao, đào tạo kĩ năng quản lý.

- Được đào tạo theo chính sách công ty, hỗ trợ các khoá đào tạo chuyên sâu - Coursera, Udemy,...

- Tham gia Quỹ cộng đồng vì người FRT thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho xã hội như "Long Châu sẻ chia", "Quỹ Hy vọng", xây trường cho trẻ mồ côi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

