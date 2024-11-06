Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Đại Từ, Hoàng Mai

Truyền thông nội bộ

Lên hình, truyền đạt nội dung mượt mà và hiệu quả tới người xem.

Xây dựng script dựa trên kịch bản có sẵn, hoặc tham gia vào khâu xây dựng kịch bản

Dẫn dắt nội dung, diễn hoạt theo kịch bản

Linh hoạt xử lý các vấn đề

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có thể tự làm kịch bản

Ngoại hình sáng, khả năng ăn nói và biểu đạt trước ống kính tốt.

Hoạt ngôn, tích cực, hài hước

Thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm và đúng tiến độ đề ra.

Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Ham học hỏi, cẩn thận , chủ động trong công việc

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, CNTT. Có kiến thức về Channel Marketing, am hiểu các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10 Triệu - 13 Triệu/ tháng.

Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.

Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

