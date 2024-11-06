Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Đại Từ, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Lên hình, truyền đạt nội dung mượt mà và hiệu quả tới người xem.
Xây dựng script dựa trên kịch bản có sẵn, hoặc tham gia vào khâu xây dựng kịch bản
Dẫn dắt nội dung, diễn hoạt theo kịch bản
Linh hoạt xử lý các vấn đề
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có thể tự làm kịch bản
Ngoại hình sáng, khả năng ăn nói và biểu đạt trước ống kính tốt.
Hoạt ngôn, tích cực, hài hước
Thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm và đúng tiến độ đề ra.
Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Ham học hỏi, cẩn thận , chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, CNTT. Có kiến thức về Channel Marketing, am hiểu các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook.
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 10 Triệu - 13 Triệu/ tháng.
Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao.
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.
Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
