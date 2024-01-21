Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Điện Nước Nguyễn Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Điện Nước Nguyễn Gia
- Hồ Chí Minh: 63/64 Tân Chánh Hiệp 34, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
-
Tham gia vào quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để nâng cao vị thế trực tuyến của công ty.
-
Nghiên cứu và phân tích từ khóa để đề xuất chiến lược nội dung hiệu quả.
-
Hỗ trợ trong việc xây dựng và duy trì các chiến dịch backlink.
-
Thực hiện theo dõi và báo cáo hiệu suất SEO sử dụng các công cụ phân tích web.
-
Đóng góp ý kiến và đề xuất cải tiến liên quan đến chiến lược SEO.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp ngành liên quan.
-
Đam mê và hiểu biết cơ bản về SEO.
-
Kiến thức vững về các công cụ phân tích web như Google Analytics, Google Search Console.
-
Kỹ năng nghiên cứu tốt và khả năng làm việc độc lập.
-
Tinh thần học hỏi, sáng tạo và chịu khó.
Tại Điện Nước Nguyễn Gia Thì Được Hưởng Những Gì
-
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện.
-
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực SEO.
-
Được đào tạo và hỗ trợ chặt chẽ từ đội ngũ chuyên gia.
-
Cơ hội được giao tiếp và làm việc cùng các đồng nghiệp xuất sắc.
-
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Điện Nước Nguyễn Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
