Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển hệ thống backend: Tối ưu hiệu suất, đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà và an toàn.
Phát triển hệ thống backend
Thiết kế kiến trúc: Triển khai microservices, hệ thống dữ liệu phân tán.
Thiết kế kiến trúc
Bảo mật dữ liệu: Xây dựng hệ thống bảo vệ thông tin tài chính người dùng, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật.
Bảo mật dữ liệu
Tích hợp API: Phát triển API cho ứng dụng web/di động, đảm bảo khả năng mở rộng và tích hợp dễ dàng.
Tích hợp API
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Lập trình, AI/ML, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tốt nghiệp đại học
Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Lập trình, AI/ML
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương tự tại các dự án fintech, nền tảng dữ liệu, hoặc đầu tư giao dịch.
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình: Python, Go, Java hoặc Nodejs.
Python, Go, Java hoặc Nodejs.
Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL.
SQL/NoSQL.
Hiểu biết về FAST APIs, JSON, và nguyên tắc bảo mật dữ liệu.
FAST APIs, JSON
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường chứng khoán, crypto.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Cạnh tranh, thưởng hiệu suất hàng năm.
Thu nhập
Phúc lợi: BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khỏe, nghỉ phép theo luật.
Phúc lợi
Phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo, cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực fintech.
Phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
