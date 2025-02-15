Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển hệ thống backend: Tối ưu hiệu suất, đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà và an toàn.

Thiết kế kiến trúc: Triển khai microservices, hệ thống dữ liệu phân tán.

Bảo mật dữ liệu: Xây dựng hệ thống bảo vệ thông tin tài chính người dùng, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật.

Tích hợp API: Phát triển API cho ứng dụng web/di động, đảm bảo khả năng mở rộng và tích hợp dễ dàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Lập trình, AI/ML, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương tự tại các dự án fintech, nền tảng dữ liệu, hoặc đầu tư giao dịch.

Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình: Python, Go, Java hoặc Nodejs.

Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL.

Hiểu biết về FAST APIs, JSON, và nguyên tắc bảo mật dữ liệu.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường chứng khoán, crypto.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh, thưởng hiệu suất hàng năm.

Phúc lợi: BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khỏe, nghỉ phép theo luật.

Phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo, cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực fintech.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.