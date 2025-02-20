Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Teso Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 792 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:

Hỗ trợ thiết kế, phát triển và bảo trì các dịch vụ backend và APIs.

Hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Tìm hiểu và áp dụng các yêu cầu bảo mật trong phát triển backend.

Tham gia tích hợp các dịch vụ bên thứ ba và xử lý các kết nối đến/đi từ hệ thống.

Hỗ trợ kiểm thử, gỡ lỗi để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Phối hợp với đội ngũ front-end, DevOps và QA để triển khai các giải pháp kỹ thuật.

Ghi chép tài liệu kỹ thuật liên quan đến các nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về phát triển backend với một trong các ngôn ngữ: Node.js, Java, NestJS.

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL, PostgreSQL) và NoSQL (MongoDB, Redis).

Có kiến thức về kiến trúc microservices là một lợi thế.

Quan tâm đến bảo mật hệ thống và tối ưu hóa hiệu suất backend.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần học hỏi cao.

Biết sử dụng Docker, Kubernetes, hoặc CI/CD pipelines là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Teso Global Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, học hỏi từ các kỹ sư backend giàu kinh nghiệm.

Tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế, có cơ hội phát triển kỹ năng lập trình backend.

Hỗ trợ và đào tạo từ đội ngũ kỹ thuật, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Trợ cấp thực tập theo thỏa thuận

Hỗ trợ dấu mộc đối với Thực tập sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Teso Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin