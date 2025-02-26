Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vật Tư KHKT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Nhập xuất hàng hoá, nhập thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng vào phần mềm kế toán.

- Sắp xếp, kiểm tra tính hợp lệ của các loại chứng từ, hóa đơn.

- Cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và hạch toán chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán.

- Lập bảng kê hoá đơn mua vào bán ra

- Xuất hóa đơn tài chính

- Kết hợp với kế toán trưởng trong công việc quyết toán thuế và các công việc khác liên quan.

- Bảo quản, sắp xếp, lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định.

- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.

Quyền lợi:

- Lương : thỏa thuận

- Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty, thưởng ngày lễ tết, được tham

quan, du lịch,….