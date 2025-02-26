Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vật Tư KHKT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Vật Tư KHKT Đông Dương
- Hà Nội: P407
- 408
- 409 CC2A ĐTM Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhập xuất hàng hoá, nhập thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng vào phần mềm kế toán.
- Sắp xếp, kiểm tra tính hợp lệ của các loại chứng từ, hóa đơn.
- Cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và hạch toán chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán.
- Lập bảng kê hoá đơn mua vào bán ra
- Xuất hóa đơn tài chính
- Kết hợp với kế toán trưởng trong công việc quyết toán thuế và các công việc khác liên quan.
- Bảo quản, sắp xếp, lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định.
- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.
Quyền lợi:
- Lương : thỏa thuận
- Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty, thưởng ngày lễ tết, được tham
quan, du lịch,….
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
