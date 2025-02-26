Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ngõ 28 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
• Theo dõi và quản lý công nợ
• Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu.
• Thực hiện báo cáo định kỳ tháng: Tờ khai thuế GTGT, Thuế TNCN, Tạm tính nộp thuế TNDN hàng quý
• Lập và hạch toán bảng lương, các khoản trích theo lương
• Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ, CCDC.
• Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.
• Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế.
• Kiểm tra đối chiếu các số liệu, lập báo cáo tài chính năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính.
• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, word, Excel.
• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và lập các báo cáo theo quy định.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

