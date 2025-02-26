Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 28 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

• Theo dõi và quản lý công nợ

• Kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu.

• Thực hiện báo cáo định kỳ tháng: Tờ khai thuế GTGT, Thuế TNCN, Tạm tính nộp thuế TNDN hàng quý

• Lập và hạch toán bảng lương, các khoản trích theo lương

• Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ, CCDC.

• Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.

• Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế.

• Kiểm tra đối chiếu các số liệu, lập báo cáo tài chính năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính.

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, word, Excel.

• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và lập các báo cáo theo quy định.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

