Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 160A Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Kế toán tổng hợp

Thực hiện các nghiệp vụ hoạch toán thu – chi nội bộ.

Theo dõi công nợ khách hàng, trực tiếp đôn đốc kinh doanh thu hồi công nợ.

Kiểm tra đối chiếu tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ liên quan đến khoản thanh toán phụ trách, kiểm tra việc thực hiện định mức đối với các hạng mục được giao phụ trách.

Quản lý đối chiếu kho hàng hóa với kế toán kho.

Phối hợp với Phòng Kinh doanh Dự án làm đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, hồ sơ thanh toán, các thủ tục phát hành bảo lãnh ngân hàng.

Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ ngoại hình khá. Có kinh nghiệm trên 02 năm trong lĩnh vực kế toán

Cẩn thận, chu đáo, chỉnh chu trong quan hệ và công việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán

Am hiểu luật thuế và chế độ kế toán

Biết sử dụng phần mềm kế toán misa

Quyền Lợi

Lương: từ 12tr - 14tr

Được đóng BHXH; và thưởng khác theo quy định Công ty.

Miễn phí cơm trưa, miễn phí nơi gửi xe.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Được đào tạo thường xuyên về các kỹ năng phục vụ trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

