Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc
- Hà Nội: Số 160A Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ hoạch toán thu – chi nội bộ.
Theo dõi công nợ khách hàng, trực tiếp đôn đốc kinh doanh thu hồi công nợ.
Kiểm tra đối chiếu tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ liên quan đến khoản thanh toán phụ trách, kiểm tra việc thực hiện định mức đối với các hạng mục được giao phụ trách.
Quản lý đối chiếu kho hàng hóa với kế toán kho.
Phối hợp với Phòng Kinh doanh Dự án làm đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, hồ sơ thanh toán, các thủ tục phát hành bảo lãnh ngân hàng.
Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, chu đáo, chỉnh chu trong quan hệ và công việc
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán
Am hiểu luật thuế và chế độ kế toán
Biết sử dụng phần mềm kế toán misa
Tại Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH; và thưởng khác theo quy định Công ty.
Miễn phí cơm trưa, miễn phí nơi gửi xe.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo thường xuyên về các kỹ năng phục vụ trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
