Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 Tòa Ladeco, số 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Kiểm tra, tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tài sản cố định, công nợ phải trả nhà cung cấp, vay, tạm ứng, lương, bảo hiểm.

Đối chiếu và quản lý công nợ phải trả.

Phân bổ và hạch toán chi phí tiền lương, các khoản theo lương.

Kiểm tra hồ sơ thanh toán và thanh toán hàng tuần.

Kiểm tra chứng từ, hóa đơn đảm bảo tuân thủ quy định kế toán và pháp luật.

Chuẩn bị hồ sơ và theo dõi bảo lãnh, tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng, quỹ tiền mặt.

Lập Báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng (Thuế GTGT, Thuế nhà thầu, Thuế TNDN …)

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ trong phạm vi công việc phụ trách.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, kinh tế,…

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Base … và một số phần mềm khác.

Cẩn thận, tỷ mỉ, trung thực, đáng tin cậy, tính cam kết và kỷ luật cao.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy đổi mới và định hướng giải pháp, khả năng làm việc nhóm cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 20M

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.

Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin