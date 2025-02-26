Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần DeVyt
- Hà Nội: 55 Phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
Kế toán mua hàng, bán hàng, ngân hàng
- Thực hiện theo dõi đơn hàng mua từ khi nhập mua, hạch toán số liệu, theo dõi công nợ mua hàng.
-Theo dõi đơn hàng bán, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ bán hàng, đốc thúc thu hồi công nợ.
- Kết hợp theo dõi tồn kho hàng cùng thủ kho, đối chiếu hàng tồn kho hàng tháng.
- Kết hợp với kế toán ngân hàng làm hồ sơ vay vốn ngân hàng; Lập báo cáo gửi ngân hàng khi được yêu cầu.
Kế toán thuế:
- Thực hiện kê khai, đối chiếu công nợ thuế theo quy định pháp luật hiện hành: Thuế môn bài; GTGT; TNDN;
- Thực hiện lập báo cáo quyết toán thuế hàng năm
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần DeVyt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DeVyt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
