Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Kế toán mua hàng, bán hàng, ngân hàng

- Thực hiện theo dõi đơn hàng mua từ khi nhập mua, hạch toán số liệu, theo dõi công nợ mua hàng.

-Theo dõi đơn hàng bán, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ bán hàng, đốc thúc thu hồi công nợ.

- Kết hợp theo dõi tồn kho hàng cùng thủ kho, đối chiếu hàng tồn kho hàng tháng.

- Kết hợp với kế toán ngân hàng làm hồ sơ vay vốn ngân hàng; Lập báo cáo gửi ngân hàng khi được yêu cầu.

Kế toán thuế:

- Thực hiện kê khai, đối chiếu công nợ thuế theo quy định pháp luật hiện hành: Thuế môn bài; GTGT; TNDN;

- Thực hiện lập báo cáo quyết toán thuế hàng năm