Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư VBG làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 600 USD

1. Công tác chuyên môn:

- Kiểm tra chứng từ, làm thủ tục thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng cho CBNV và nhà cung cấp.

- Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, nhập hóa đơn đầu ra vào phần mềm kế toán.

- Nhập liệu vào phần mềm kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

- Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp.

- Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDH hàng quý/năm.

- Theo dõi, kiểm tra nguồn vốn đầu tư tại các các công ty con, Công ty liên doanh.

- Giao dịch ngân hàng, thuế….

- Chuẩn bị hồ sơ vay vốn ngân hàng để phục vụ vay vốn.

- Kê khai tài sản cố định, CCDC Công ty phối hợp HCNS kiểm kê tài sản định kỳ (6 tháng/ lần)

- Phối hợp cùng nhân sự kiểm tra tài sản, vật tư, CCDC của Công ty.

- Kiểm tra cách chấm công, tính lương của bộ phận HCNS.

2. Trách nhiệm công việc:

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý.