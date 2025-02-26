Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư VBG làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 600 USD

Công ty Cổ phần Đầu tư VBG
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư VBG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Đầu tư VBG

Mức lương
450 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vũ Đức Thận, Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 450 - 600 USD

1. Công tác chuyên môn:
- Kiểm tra chứng từ, làm thủ tục thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng cho CBNV và nhà cung cấp.
- Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, nhập hóa đơn đầu ra vào phần mềm kế toán.
- Nhập liệu vào phần mềm kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
- Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp.
- Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDH hàng quý/năm.
- Theo dõi, kiểm tra nguồn vốn đầu tư tại các các công ty con, Công ty liên doanh.
- Giao dịch ngân hàng, thuế….
- Chuẩn bị hồ sơ vay vốn ngân hàng để phục vụ vay vốn.
- Kê khai tài sản cố định, CCDC Công ty phối hợp HCNS kiểm kê tài sản định kỳ (6 tháng/ lần)
- Phối hợp cùng nhân sự kiểm tra tài sản, vật tư, CCDC của Công ty.
- Kiểm tra cách chấm công, tính lương của bộ phận HCNS.
2. Trách nhiệm công việc:
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư VBG

Công ty Cổ phần Đầu tư VBG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 ngõ 604/25 tổ 25, đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

