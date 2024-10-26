Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
– Nhận yêu cầu và lên ý tưởng triển khai kịch bản
– Biên tập kịch bản quảng cáo cho Facebook Ads,Tik Tok,...
– Phối hợp với Media hoàn thành sản phẩm
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Có kinh nghiệm biên tập nội dung tối thiểu 6 tháng, kinh nghiệm làm content social tối thiểu 1 năm
– Có khả năng viết, diễn đạt tốt
– Có laptop cá nhân
– Có khả năng viết, diễn đạt tốt
– Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12.000.000- 15.000.000 ( LC + Phụ cấp + kpis + thưởng)
– Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
– Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
– Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
– Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
– Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
– Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
– Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
– Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI