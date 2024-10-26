Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

– Nhận yêu cầu và lên ý tưởng triển khai kịch bản

– Biên tập kịch bản quảng cáo cho Facebook Ads,Tik Tok,...

– Phối hợp với Media hoàn thành sản phẩm

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kinh nghiệm biên tập nội dung tối thiểu 6 tháng, kinh nghiệm làm content social tối thiểu 1 năm

– Có khả năng viết, diễn đạt tốt

– Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000- 15.000.000 ( LC + Phụ cấp + kpis + thưởng)

– Lương cứng thỏa thuận theo năng lực

– Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.

– Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

– Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin