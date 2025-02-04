Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3,000 - 4,000 USD

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP TRÍ
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP TRÍ

Mức lương
3,000 - 4,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3, TP HCM

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 3,000 - 4,000 USD

- Xây dựng các chiến lược và kế hoạch MKT ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
- Tung Sản phẩm mới/ Relaunch, truyền thông, khuyến mãi, giá cả, phân phối, ngân sách
- Thực hiện các nghiên cứu thị trường
- Thực hiện ý tưởng thiết kế bao bì, nhãn, thùng, vật phẩm quảng cáo
- Theo dõi, cập nhật giá bán sản phẩm trên thị trường, giá bán của đối thủ
- Theo dõi các hoạt động của đối thủ, tình hình thị trường (mùa vụ, giá cả nông sản…) và đề xuất hoạt động phù hợp
- Triển khai kế hoạch truyền thông/ chiêu thị (promotion) đã được duyệt đến các Phòng ban, Bộ phận liên quan
- Làm việc với Nhà cung cấp sản xuất, thưc hiện các hoạt động truyền thông, khuyến mãi, giám sát tiến độ và chất lượng dịch vụ
- Giám sát chi phí thực tế, tiến độ thực hiện trên thực tế so với kế hoạch và có những điều chỉnh ngân sách phù hợp
- Đánh giá, đo lường hiệu quả các kế hoạch MKT (4P)
- Đề xuất cải tiến, điều chỉnh để đạt/vượt mục tiêu kế hoạch MKT theo vụ/ năm.
- Theo dõi Làm việc với NCC/CTV, báo đài, cơ quan ban ngành…
- Lập mục tiêu vụ/năm của nhóm ngành để góp phần thực hiện mục tiêu của Công ty.
- Lập kế hoạch nhân sự, chi phí của nhóm ngành hàng để đáp ứng yêu cầu hoạt động thiết yếu của phòng.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B14, KCN Hiệp Phước-Xã Hiệp Phước- Huyện Nhà Bè-TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

