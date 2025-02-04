Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3,000 - 4,000 USD

- Xây dựng các chiến lược và kế hoạch MKT ngắn hạn, trung hạn, dài hạn

Xây dựng các chiến lược và kế hoạch MKT ngắn hạn, trung hạn, dài hạn

- Tung Sản phẩm mới/ Relaunch, truyền thông, khuyến mãi, giá cả, phân phối, ngân sách

- Thực hiện các nghiên cứu thị trường

- Thực hiện ý tưởng thiết kế bao bì, nhãn, thùng, vật phẩm quảng cáo

- Theo dõi, cập nhật giá bán sản phẩm trên thị trường, giá bán của đối thủ

- Theo dõi các hoạt động của đối thủ, tình hình thị trường (mùa vụ, giá cả nông sản…) và đề xuất hoạt động phù hợp

- Triển khai kế hoạch truyền thông/ chiêu thị (promotion) đã được duyệt đến các Phòng ban, Bộ phận liên quan

- Làm việc với Nhà cung cấp sản xuất, thưc hiện các hoạt động truyền thông, khuyến mãi, giám sát tiến độ và chất lượng dịch vụ

- Giám sát chi phí thực tế, tiến độ thực hiện trên thực tế so với kế hoạch và có những điều chỉnh ngân sách phù hợp

- Đánh giá, đo lường hiệu quả các kế hoạch MKT (4P)

- Đề xuất cải tiến, điều chỉnh để đạt/vượt mục tiêu kế hoạch MKT theo vụ/ năm.

- Theo dõi Làm việc với NCC/CTV, báo đài, cơ quan ban ngành…

- Lập mục tiêu vụ/năm của nhóm ngành để góp phần thực hiện mục tiêu của Công ty.

- Lập kế hoạch nhân sự, chi phí của nhóm ngành hàng để đáp ứng yêu cầu hoạt động thiết yếu của phòng.