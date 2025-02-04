Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3,000 - 4,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP TRÍ
- Hồ Chí Minh: Quận 3, TP HCM
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 3,000 - 4,000 USD
- Xây dựng các chiến lược và kế hoạch MKT ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
- Tung Sản phẩm mới/ Relaunch, truyền thông, khuyến mãi, giá cả, phân phối, ngân sách
- Thực hiện các nghiên cứu thị trường
- Thực hiện ý tưởng thiết kế bao bì, nhãn, thùng, vật phẩm quảng cáo
- Theo dõi, cập nhật giá bán sản phẩm trên thị trường, giá bán của đối thủ
- Theo dõi các hoạt động của đối thủ, tình hình thị trường (mùa vụ, giá cả nông sản…) và đề xuất hoạt động phù hợp
- Triển khai kế hoạch truyền thông/ chiêu thị (promotion) đã được duyệt đến các Phòng ban, Bộ phận liên quan
- Làm việc với Nhà cung cấp sản xuất, thưc hiện các hoạt động truyền thông, khuyến mãi, giám sát tiến độ và chất lượng dịch vụ
- Giám sát chi phí thực tế, tiến độ thực hiện trên thực tế so với kế hoạch và có những điều chỉnh ngân sách phù hợp
- Đánh giá, đo lường hiệu quả các kế hoạch MKT (4P)
- Đề xuất cải tiến, điều chỉnh để đạt/vượt mục tiêu kế hoạch MKT theo vụ/ năm.
- Theo dõi Làm việc với NCC/CTV, báo đài, cơ quan ban ngành…
- Lập mục tiêu vụ/năm của nhóm ngành để góp phần thực hiện mục tiêu của Công ty.
- Lập kế hoạch nhân sự, chi phí của nhóm ngành hàng để đáp ứng yêu cầu hoạt động thiết yếu của phòng.
Với Mức Lương 3,000 - 4,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP TRÍ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
