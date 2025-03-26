Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tham gia phát triển các dự án phần mềm trong lĩnh vực về viễn thông

Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khác hàng. Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ.

Tài liệu hóa thành tài liệu nghiệp vụ dự án. Kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng. Đào tạo cho các thành viên dự án và những bên liên quan đều hiểu nghiệp vụ.

Thực hiện xây dựng wiframe và nghiệm thu Graphic Design từ đội thiết kế.

Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới cho phần mềm dựa trên nhu cầu

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành như Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Toán-tin, …

Có kiến thức về SQL, APIs

Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ cho các dự án phần mềm về Quản trị doanh nghiệp (ERP, bán lẻ, phân phối, CRM..)

Có kỹ năng về: thu thập, phân tích, làm việc nhóm, giao tiếp, phản biện, …

Tinh thần làm việc tích cực, chủ động và có trách nhiệm với công việc

Có khả năng thiết kế Protype, WireFrame

Có kỹ năng khảo sát và thu thập yêu cầu.

Có khả năng viết tài liệu URD, SRS.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

