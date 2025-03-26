Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
- Hà Nội: Số 2, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Tham gia phát triển các dự án phần mềm trong lĩnh vực về viễn thông
Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khác hàng. Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ.
Tài liệu hóa thành tài liệu nghiệp vụ dự án. Kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng. Đào tạo cho các thành viên dự án và những bên liên quan đều hiểu nghiệp vụ.
Thực hiện xây dựng wiframe và nghiệm thu Graphic Design từ đội thiết kế.
Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới cho phần mềm dựa trên nhu cầu
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về SQL, APIs
Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ cho các dự án phần mềm về Quản trị doanh nghiệp (ERP, bán lẻ, phân phối, CRM..)
Có kỹ năng về: thu thập, phân tích, làm việc nhóm, giao tiếp, phản biện, …
Tinh thần làm việc tích cực, chủ động và có trách nhiệm với công việc
Có khả năng thiết kế Protype, WireFrame
Có kỹ năng khảo sát và thu thập yêu cầu.
Có khả năng viết tài liệu URD, SRS.
Có khả năng thiết kế Protype, WireFrame.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
