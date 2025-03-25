Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương Yên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Phân tích và định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ chi tiết, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu

Thiết lập và xây dựng wireframe phù hợp với yêu cầu, trao đổi với các bên liên quan để hoàn thiện

Hoàn thiện tài liệu đặc tả phần mềm (SRS)

Phối hợp xem xét testcase để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của testcase so với tài liệu

Tham gia xây dựng, góp ý về các quy trình/hệ thống/sản phẩm của các Khối/Phòng/Ban

Thực hiện phác thảo mô hình hệ thống cần xây dựng theo yêu cầu

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn người dùng

Hỗ trợ xử lý lỗi ở cấp độ level 2

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng

Ngoại ngữ: Tiếng anh: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, trao đổi làm việc được với Đối tác nước ngoài.

Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

5 năm kinh nghiệm trở lên.

Thành thạo trong việc viết URD, SRS.

Có kinh nghiệm về domain ERP, ecommerce

Thành thạo sử dụng Jira + Confluence, Word Excel.

Viết được tài liệu bằng tiếng anh

Tham gia vào các dự án về ecom, mobile app hệ thống

Hiểu biết về các hệ thống trong ngân hàng và các nghiệp vụ của ngân hàng.

Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm và các quy trình/ quy định có liên quan trong phạm vi công việc phụ trách.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực upto 30M gross.

Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất;

Thưởng các ngày lễ, tết, vinh danh,

Quà tặng sinh nhật, đám cưới...

Chế độ bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội;

Nghỉ phép hàng năm theo quy định; Thử việc có nghỉ phép và được sử dụng khi ký Chính thức;

Review và điều chỉnh lương hàng năm

Hỗ trợ giữ xe 100k/tháng;

Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party...;

Quỹ sinh hoạt nội bộ 300k/quý;

Hỗ trợ chi phí nếu tham gia các lớp đào tạo nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

