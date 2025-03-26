Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Thu thập và phân tích yêu cầu từ stakeholders (nhà phát hành, đội marketing, đội tài chính) để xác định tính năng và mục tiêu của “Ví Gone”.

Viết tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD) và yêu cầu chức năng (FSD), bao gồm các luồng thanh toán, quy đổi tiền tệ ảo, và báo cáo giao dịch.

Vẽ sơ đồ quy trình nghiệp vụ (process flow) cho các chức năng chính như nạp tiền, mua vật phẩm, và kiểm tra lịch sử giao dịch.

Phối hợp với Backend Developer và Frontend Developer để đảm bảo yêu cầu khả thi và tích hợp mượt mà.

Xây dựng kịch bản kiểm thử (test cases) và hỗ trợ User Acceptance Testing (UAT) để xác nhận hệ thống đáp ứng nhu cầu người chơi.

Theo dõi hiệu suất sau triển khai, thu thập phản hồi từ người chơi và đề xuất cải tiến.

Quản lý thay đổi yêu cầu và cập nhật tài liệu trong suốt dự án.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm Business Analyst, ưu tiên trong các dự án thanh toán, fintech, hoặc game online.

Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm (SDLC) và phương pháp Agile/Scrum.

Kỹ năng viết tài liệu rõ ràng, chi tiết (BRD, FSD, user stories).

Thành thạo công cụ vẽ sơ đồ như Visio, Lucidchart, hoặc Draw.io.

Kiến thức cơ bản về API, cơ sở dữ liệu (SQL/NoSQL), và bảo mật hệ thống.

Kinh nghiệm làm việc với stakeholders đa dạng và đội kỹ thuật.

Ưu tiên

Có kinh nghiệm phân tích hệ thống thanh toán hoặc ví điện tử (MoMo, ZaloPay, Garena…).

Hiểu biết về ngành game và hành vi người chơi (nạp tiền, mua vật phẩm).

Đã từng tham gia dự án từ giai đoạn khởi tạo đến triển khai thực tế.

Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt để làm việc với các bên liên quan.

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Chủ động, có khả năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng

Có thể thương lượng nếu ứng viên vượt trội.

Thưởng dự án dựa trên tiến độ và hiệu quả triển khai “Ví Gone”.

Môi trường làm việc sáng tạo, đam mê công nghệ và game.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về phân tích nghiệp vụ và ngành game.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành,

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm,

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thưởng lương tháng thứ 13; thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty; các chính sách thưởng khác của công ty (nếu có).

Tổ chức du lịch nghỉ mát 1 lần/năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.