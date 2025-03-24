Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển dự án Bizfly CRM.

Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng. Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ;

Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm, đề xuất giải pháp và đàm phán với khách hàng;

Tạo, quản lý hệ thống tài liệu;

Làm cầu nối giữa bộ phận phát triển sản phẩm và khách hàng. Làm cho Lập trình viên hiểu rõ nghiệp vụ & mong muốn của khách hàng. Phối hợp với các nhóm phát triển trong suốt quá trình xây dựng và tương tác với khách hàng nhằm bám sát yêu cầu, sự thay đổi, mục tiêu và mong muốn của khách hàng;

Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm;

Thực hiện, hỗ trợ trong quá trình nghiệm thu sản phẩm, đào tạo, chuyển giao;

Nghiên cứu, phân tích các phần mềm đối thủ và các phần mềm liên quan và đề xuất giải pháp cải tiến cho phần mềm Bizfly Crm;

Thiết kế mockup, wireframe...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động trong công việc, tính tự giác cao, tinh thần làm việc hăng hái, tích cực;

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan Công nghệ thông tin...;

Có từ 1- 2 năm kinh nghiệm trở lên trong vai trò làm BA phần mềm. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển phần mềm như CRM, ERP,...;

Có kiến thức về các phần mềm quản lý như Crm, phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý kho...Hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm;

Giao tiếp tốt, nắm bắt vấn đề nhanh, khả năng tự học hỏi tốt;

Có khả năng thu thập, tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin;

Có khả năng viết tài liệu, đào tạo và thuyết trình;

Hiểu biết use case, biết vẽ sơ đồ workflow, vẽ wireframe/mockup screen;

Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

