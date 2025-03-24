Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Business Analyst

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Tham gia phát triển dự án Bizfly CRM.
Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng. Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ;
Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm, đề xuất giải pháp và đàm phán với khách hàng;
Tạo, quản lý hệ thống tài liệu;
Làm cầu nối giữa bộ phận phát triển sản phẩm và khách hàng. Làm cho Lập trình viên hiểu rõ nghiệp vụ & mong muốn của khách hàng. Phối hợp với các nhóm phát triển trong suốt quá trình xây dựng và tương tác với khách hàng nhằm bám sát yêu cầu, sự thay đổi, mục tiêu và mong muốn của khách hàng;
Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm;
Thực hiện, hỗ trợ trong quá trình nghiệm thu sản phẩm, đào tạo, chuyển giao;
Nghiên cứu, phân tích các phần mềm đối thủ và các phần mềm liên quan và đề xuất giải pháp cải tiến cho phần mềm Bizfly Crm;
Thiết kế mockup, wireframe...

Chủ động trong công việc, tính tự giác cao, tinh thần làm việc hăng hái, tích cực;
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan Công nghệ thông tin...;
Có từ 1- 2 năm kinh nghiệm trở lên trong vai trò làm BA phần mềm. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển phần mềm như CRM, ERP,...;
Có kiến thức về các phần mềm quản lý như Crm, phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý kho...Hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm;
Giao tiếp tốt, nắm bắt vấn đề nhanh, khả năng tự học hỏi tốt;
Có khả năng thu thập, tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin;
Có khả năng viết tài liệu, đào tạo và thuyết trình;
Hiểu biết use case, biết vẽ sơ đồ workflow, vẽ wireframe/mockup screen;
Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Hapulico Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

