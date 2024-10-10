Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Trao đổi với các bộ phận, tiếp nhận yêu cầu, thiết kế giải pháp cho các yêu cầu.

- Xây dựng đặc tả chi tiết về yêu cầu theo ngôn ngữ phù hợp với lập trình viên; đảm bảo yêu cầu phát triển là rõ ràng và khả thi về mặt công nghệ

- Truyền tải đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu nghiệp vụ đến team phát triển (Developers)

- Là cầu nối giữa team nghiệp vụ và team phát triển, team thiết kế trong việc làm rõ các yêu cầu phát triển, các yêu cầu về trải nghiệm người dùng

- Phối hợp cùng team kiểm thử phần mềm, bảo đảm sản phẩm được phát triển đúng theo yêu cầu theo tài liệu phân tích và thiết kế đã được duyệt

- Đưa ra khuyến nghị về cải tiến và sử dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu suất và khả năng của hệ thống.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng quản lý và xử lý vấn đề

- Nhanh nhẹn, tư duy logic tốt

- Kỹ năng tiếp cận với các hệ thống mới, công cụ hỗ trợ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 – 15.000.000vnđ

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

- Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

- Thời gian, địa điểm làm việc:

- Thời gian: 8h30 – 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ 7, nghỉ Chủ Nhật.

- Địa điểm làm việc tại: số 2, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin