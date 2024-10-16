Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần VinBigData làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Business Analyst Công ty Cổ phần VinBigData làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần VinBigData
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần VinBigData

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần VinBigData

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

GIỚI THIỆU CHUNG: VinBigdata
GIỚI THIỆU CHUNG:
VinBigdata
Công ty cổ phần Vinbigdata được thành lập theo định hướng trở thành tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu Việt Nam của Vingroup. Với lợi thế đặc biệt về hạ tầng dữ liệu lớn, Vinbigdata cung cấp các sản phẩm, giải pháp tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tối ưu hiệu quả vận hành, kinh doanh và gia tăng trải nghiệm người dùng cuối.
Là một công ty trẻ trung và đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, Vinbigdata luôn chào đón những tài năng gia nhập công ty để cùng thực hiện mục tiêu “Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt”.
Chúng tôi đề cao và tìm kiếm các nhân sự có tinh thần sáng tạo, đam mê tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới giúp người Việt Nam có cuộc sống tiện lợi, văn minh và lành mạnh hơn, sẵn sàng thử thách bản thân, học hỏi và chịu được áp lực lớn trong công việc.
Giới thiệu về phòng ban chuyên môn/ dự án:
Khi bạn sử dụng chatbot / voicebot, hoặc gọi điện thoại đến Tổng đài CSKH của doanh nghiệp (gọi tắt là callbot), bạn có thể hỏi hầu như bất kể thứ gì liên quan đến sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp đó. Trong thiết kế hội thoại cho chatbot / voicebot / callbot (gọi chung là “bot” hoặc trợ lý ảo), bot có thể trả lời những thứ mà nó được huấn luyện từ trước. Khi bạn xây dựng các hệ thống tích hợp trong doanh nghiệp, chuyên thiết kế & phát triển bot, bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ phần trải nghiệm khách hàng của bot. Từ việc dựng chân dung bot, mục đích công việc, xây dựng nội dung hội thoại, tạo luồng hội thoại, sau đó kiểm thử và chạy đi chạy lại đảm bảo mọi thứ hoạt động đúng đắn và đầy đủ.
Trong nhiều năm qua, chúng tôi phát triển sản phẩm Trợ lý ảo thông minh (“Vivi”) cho các dòng xe điện của VinFast, và tiếp tục nâng cấp sử dụng Generative AI mang lại trải nghiệm toàn diện hơn trong nhiều lĩnh vực cuộc sống, giúp tài xế (khách hàng cuối) có đầy đủ thông tin họ cần và không bị nhàm chán khi lái xe.
Là người thiết kế hội thoại dựa trên nền tảng AI (CAD – Conversation AI Designer), bạn sẽ làm việc với đội phát triển, BA, QC, và các kỹ sư NLP & Speech (xử lý ngôn ngữ tự nhiên và giọng nói) để xây dựng các kịch bản hội thoại, tạo dữ liệu mẫu và chạy thử các model liên quan nhằm mô phỏng các cuộc hội thoại trên xe điện. Chúng tôi tìm kiếm những người ham học hỏi, có động lực cao, và muốn thăng tiến trong môi trường chuyên biệt về phát triển AI. Sau cùng thì bạn cũng chính là những người có ảnh hưởng lớn nhất đến khách hàng.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Nghiên cứu & tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu hệ thống từ BA hoặc các bên liên quan. Dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết, góp ý & hỗ trợ BA hoàn thiện yêu cầu chi tiết.
2. Thiết kế luồng hội thoại tương tác giữa tài xế (khách hàng) và bot trong nhiều ngữ cảnh và các dòng xe khác nhau, sử dụng nền tảng VinBase (do đội ngũ VinBigdata phát triển). Sử dụng các phần mềm như Draw. io, Figma để thiết kế luồng. Đồng thời, thiết kế được kịch bản cho các tình huống ngoại lệ, các trường hợp rẽ nhánh so với luồng chính, để đảm bảo bot hoạt động đúng và nhất quán.
3. Huấn luyện model (trên VinBase). Kiểm thử (unit-testing), rà soát & sửa lỗi các kịch bản trước khi bàn giao cho QC .
4. Phối hợp với BA, QC và NLP, Speech đảm bảo các kịch bản, ý định (intent), và entity (thực thể) có thể triển khai được và thông suốt từ yêu cầu, thiết kế bot, và triển khai lên các môi trường hệ thống.
5. Hỗ trợ QC trong quá trình UAT trước khi bàn giao cho khách hàng, bao gồm các việc xác nhận lỗi và rà soát nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.
6. Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
Cử nhân/Kỹ sư các trường Đại học nói chung (ưu tiên Kỹ sư CNTT, Hệ thống thông tin, hoặc Đại học Ngoại Thương). Giao tiếp mạch lạc, rõ ràng. Tư duy logic tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao. Chủ động trong công việc. Có tinh thần trách nhiệm và quyết liệt hướng đến giải quyết vấn đề chung của dự án. Có kinh nghiệm kiểm thử (testing) là một lợi thế. Tiếng Anh (bắt buộc)
Cử nhân/Kỹ sư các trường Đại học nói chung (ưu tiên Kỹ sư CNTT, Hệ thống thông tin, hoặc Đại học Ngoại Thương).
Giao tiếp mạch lạc, rõ ràng. Tư duy logic tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao.
Chủ động trong công việc. Có tinh thần trách nhiệm và quyết liệt hướng đến giải quyết vấn đề chung của dự án.
Có kinh nghiệm kiểm thử (testing) là một lợi thế.
Tiếng Anh (bắt buộc)

Tại Công ty Cổ phần VinBigData Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Tầng 9, tòa nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: 40 giờ/ tuần (từ Thứ Hai tới Thứ Sáu)
Thời gian làm việc:
Chế độ phúc lợi:
Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường.
Cơ hội phát triển:
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ dẫn đầu về AI, quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới và Việt Nam như: ĐH Yale (Mỹ), ĐH Johns Hopkins (Mỹ), ĐH Illinois (Mỹ), ĐH Toulouse (Pháp), ĐH Cambridge (Anh Quốc), Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia, ... Được xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân và tham gia đào tạo kỹ năng, chuyên môn phù hợp.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ dẫn đầu về AI, quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới và Việt Nam như: ĐH Yale (Mỹ), ĐH Johns Hopkins (Mỹ), ĐH Illinois (Mỹ), ĐH Toulouse (Pháp), ĐH Cambridge (Anh Quốc), Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia, ...
Được xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân và tham gia đào tạo kỹ năng, chuyên môn phù hợp.
Môi trường làm việc:
Văn phòng hiện đại, tiện nghi, trẻ trung và chuyên nghiệp. Môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến, sáng kiến, ý tưởng.
Văn phòng hiện đại, tiện nghi, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến, sáng kiến, ý tưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VinBigData

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VinBigData

Công ty Cổ phần VinBigData

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

