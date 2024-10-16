Tuyển Business Analyst AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại AMIGO
- Hà Nội: P501, tầng 5, Tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, phường Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu và xác định nhu cầu của khách hàng
Tham gia quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu nghiệp vụ và kĩ thuật cùng đối tác nước ngoài cung cấp giải pháp
Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn: về giải pháp, sản phẩm phần mềm cho khách hàng;
Chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và đối tác
Tham gia hỗ trợ trong quá quá trình kiểm thử nghiệm thu dự án
Tìm hiểu và xác định nhu cầu của khách hàng
Tham gia quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu nghiệp vụ và kĩ thuật cùng đối tác nước ngoài cung cấp giải pháp
Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn: về giải pháp, sản phẩm phần mềm cho khách hàng;
Chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và đối tác
Tham gia hỗ trợ trong quá quá trình kiểm thử nghiệm thu dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí Business Analyst hoặc tương tự từ 1-2 năm trở lên Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu và prototype. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về quản lý, điều phối dự án Có khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm BA với các dự án phần mềm, dự án về giải pháp bảo mật Khả năng tư duy tốt, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có kinh nghiệm ở vị trí Business Analyst hoặc tương tự từ 1-2 năm trở lên
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu và prototype.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về quản lý, điều phối dự án
Có khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm BA với các dự án phần mềm, dự án về giải pháp bảo mật
Khả năng tư duy tốt, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Trình độ và chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học có background về CNTT Tiếng Anh thành thạo có thể làm việc trực tiếp, thường xuyên với đối tác nước ngoài. TOEIC 650 hoặc IELTS 6.0 trở lên
Tốt nghiệp Đại học có background về CNTT
Tiếng Anh thành thạo có thể làm việc trực tiếp, thường xuyên với đối tác nước ngoài. TOEIC 650 hoặc IELTS 6.0 trở lên
Tại AMIGO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (Lên đến 20% lương tháng); Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm. Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, “Race to Fansipan”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty; Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...; Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Team building hàng năm; Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm được thiết kế dành riêng cho CBNV Amigo; Gói Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.
Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (Lên đến 20% lương tháng);
Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm.
Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, “Race to Fansipan”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty;
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...;
Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Team building hàng năm;
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm được thiết kế dành riêng cho CBNV Amigo;
Gói Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AMIGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI