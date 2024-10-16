Tuyển Business Analyst AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P501, tầng 5, Tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, phường Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu và xác định nhu cầu của khách hàng Tham gia quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu nghiệp vụ và kĩ thuật cùng đối tác nước ngoài cung cấp giải pháp Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn: về giải pháp, sản phẩm phần mềm cho khách hàng; Chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và đối tác Tham gia hỗ trợ trong quá quá trình kiểm thử nghiệm thu dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức và kỹ năng:

Có kinh nghiệm ở vị trí Business Analyst hoặc tương tự từ 1-2 năm trở lên Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu và prototype. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về quản lý, điều phối dự án Có khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm BA với các dự án phần mềm, dự án về giải pháp bảo mật Khả năng tư duy tốt, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Trình độ và chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học có background về CNTT Tiếng Anh thành thạo có thể làm việc trực tiếp, thường xuyên với đối tác nước ngoài. TOEIC 650 hoặc IELTS 6.0 trở lên

Tại AMIGO Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành thành viên AMIGO bạn không chỉ được đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép, lễ tết đầy đủ và trọn vẹn mà còn được hưởng chính sách Thu nhập và Đãi ngộ cạnh tranh trên thị trường, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với những đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn đoàn kết, yêu thương và chia sẻ để mỗi ngày làm việc là một ngày hạnh phúc vì được cống hiến và phát triển.

Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (Lên đến 20% lương tháng); Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm. Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, “Race to Fansipan”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty; Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...; Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Team building hàng năm; Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm được thiết kế dành riêng cho CBNV Amigo; Gói Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AMIGO

