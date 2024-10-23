Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 33, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

-Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm theo agile, scrum
-Trao đổi với Quản lý và Khách hàng để thu thập yêu cầu và trình bày dưới dạng user stories cho team development
-Trao đổi với các bên liên quan để xác định scope và độ ưu tiên tính năng trong các giai đoạn phát triển sản phẩm
-Trao đổi với team development để đảm bảo nắm rõ được yêu cầu cũng như đặc trưng của sản phẩm
-Viết tài liệu yêu cầu người dùng(URD User Requirement Document)
-Viết tài liệu mô tả yêu cầu phần mềm (SRS Software Requirement Specification)
-Trao đổi với khách hàng và Designer để thiết kế UI/UX để tiến hành đánh giá và nghiệm thu theo các yêu cầu
-Đánh giá và xác nhận với team phát triển sản phẩm về effort ước tính cho các user stories và tính năng
-Đóng vai trò cầu nối giữa các bên liên quan nội bộ và bên ngoài, và là người liên hệ kỹ thuật chính cho các câu hỏi liên quan đến sản phẩm
-Làm việc với các bên liên quan chủ chốt để đảm bảo việc release sản phẩm thành công
-Hợp tác chặt chẽ với team hỗ trợ và kiểm thử chất lượng sản phẩm để phân loại các lỗi, ưu tiên một cách hợp lý và đảm bảo chức năng dự kiến được hiểu rõ hoàn toàn
-Thiết kế tốt Prototype, Wireframe
-Thiết kế tối ưu cơ sở dữ liệu SQL
-Có khả năng xây dựng, dẫn dắt đội ngũ, đào tạo kế cận
-Quản lý, đào tạo và phát triển team BA

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức
-Có bằng cử nhân trở lên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
-Có kinh nghiệm làm việc với các dự án sử dụng công nghệ Odoo
-Có kinh nghiệm phân tích triển khai ERP cho doanh nghiệp và hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực ERP (Kế toán, Tài sản cố định, Lương, Nhân sự, Quản lý Kho, Bán hàng, Mua hàng, Sản xuất, CRM ...)
-Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm BA, trong đó có từ 4 năm kinh nghiệm BA ERP
Kỹ năng
-Viết tài liệu, mô hình hoá và tổng quát hoá vấn đề
-Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt để giải quyết vấn đề
-Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh
-Thành thạo các phần mềm hỗ trợ như Microsoft Office, Canvas, Figma, Adobe Photoshop, Google Docs...

Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
- Offer: Lương cứng upto 20M gross+COM+phụ cấp
- Lương tháng 13.
- Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm
- Thưởng performance + thưởng dự án 2. Chế độ phúc lợi:
- Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.
- Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
3. Cơ hội phát triển bản thân - Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. - Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước. - Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ. - Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. - Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

