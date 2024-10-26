Tuyển Business Analyst Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Viettel Construction tìm kiếm BA có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên (Làm domain về Thương mại điện tử). Cụ thể như sau:

- Khảo sát, phân tích, tư vấn bài toán nghiệp vụ, xây dựng giải pháp, thiết kế phần mềm về quản lý nghiệp vụ, các mảng kinh doanh bán lẻ của Tổng Công ty, phần mềm phục vụ Điều hành quản trị,...

- Tiếp nhận yêu cầu xây dựng/nâng cấp phần mềm, thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá các yêu cầu của đơn vị nghiệp vụ

- Tư vấn, hỗ trợ, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, nghiên cứu đề xuất các giải pháp phần mềm tối ưu cho đơn vị nghiệp vụ

- Là đầu mối trao đổi về nghiệp vụ giữa đơn vị nghiệp vụ và đội dự án trong quá trình phát triển, kiểm thử, triển khai phần mềm

- Phối hợp với các bộ phận về công tác báo cáo, quy trình, hỗ trợ

- Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án, tổ chức lên các cá nhân/ bộ phận liên quan

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi dưới 32

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm BA trở lên

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, kinh tế,..hoặc các chuyên ngành có liên

- Ưu tiên ứng viên Có các chứng chỉ Quốc tế

- Có kỹ năng thiết kế, tối ưu database, khả năng tìm hiểu và phân tích vấn đề tốt

Tại Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 20.000.000 - 25.000.000 đồng/ tháng. Thử việc 100% lương

- Có phụ cấp ăn trưa điện thoại: 930.000/tháng

- 14 tháng lương/năm (Thưởng tháng lương Tháng 13, Tháng 14)

- Thưởng các ngày lễ tết: 48.000.000TR/năm

- Nghỉ phép 15 ngày/năm

- Địa điểm làm việc: Số 219, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

- Được ký hợp đồng lao động và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa đào tạo nâng cao, bổ ích bên ngoài.

- Tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí.

- Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.

"Viettel tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ, tham gia dự tuyển và khi vào làm việc tại Viettel nếu trúng tuyển"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin