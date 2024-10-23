Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào các dự án Lotus, Lotus Chat, các sản phẩm app báo và các ứng dụng của đối tác công ty. Thu thập, phân tích nghiệp vụ và yêu cầu từ bộ phận thiết kế sản phẩm Tạo, quản lý tài liệu đặc tả yêu cầu Làm cầu nối giữa bộ phận phát triển sản phẩm và các bộ phận liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 1 năm kinh nghiệm về BA Biết về lập trình là lợi thế Đã từng làm dự án liên quan đến đa nền tảng Có kinh nghiệm về design API Kỹ năng giao tiếp tốt Giải quyết các thay đổi của dự án Chủ động và tích cực với công việc chung Tỉ mỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm trong công việc Kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ ứng dụng mobile Tư duy logic, trình bày các vấn đề thông qua các loại biểu đồ UML diagram Các loại biểu đồ

Ưu tiên:

Tư duy phát triển, cầu tiến Phân tích hệ thống Tốt nghiệp đúng ngành công nghệ thông tin trường ĐH Công nghệ DHQGHN, đại học KHTN, FPT

Tư duy phát triển, cầu tiến

Phân tích hệ thống

Tốt nghiệp đúng ngành công nghệ thông tin trường ĐH Công nghệ DHQGHN, đại học KHTN, FPT

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công... Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:

Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:

CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Môi trường và điều kiện làm việc:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo với quy mô hơn 2500 nhân sự Được làm việc trong công ty có Brandname số 1 Việt Nam về lĩnh vực truyền thông quảng cáo với những product khủng đang chạy Là đồng nghiệp của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo và đội ngũ hơn 300 lập trình viên Web, Mobile, AI, Big Data đầy tài năng Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:

Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care

Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:

Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Xét lọc hồ sơ đạt yêu cầu Phỏng vấn trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

