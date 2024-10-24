Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 261 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tham gia các dự án hoặc các module sản phẩm trên nền tảng odoo theo chiến lược phát triển của công ty.

- Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng, sản phẩm.

- Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được.

- Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype)

- Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm BA ODOO hoặc vị trí tương đương: 2năm kinh nghiệm trở lên Có khả năng tư vấn nghiệp vụ, định hướng khách hàng để hoàn thành dự án, sản phẩm. Hiểu biết về nên tảng và các module cơ bản (HRM, CRM, Sale...) trên Odoo, ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các dự án sản phẩm trên nền tảng Odoo Có khả năng giao tiếp tốt (khơi gợi yêu cầu, tương tác nhiều bên)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm: Thu nhập tháng + KPIs

- Phụ cấp: Ăn trưa (50k/ngày); điện thoại (150k/tháng)

- Thưởng hiệu quả KD vào cuối năm

- Chế độ phúc lợi các dịp lễ - tết – sinh nhật, hiếu – hỷ...

- Hưởng đầy đủ chế độ về Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN

- Tham gia chương trình Du lịch/teambuilding hàng năm

- Chế độ khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

- Tham gia các khóa đào tạo inhouse hoặc outdoor theo định hướng phát triển chuyên môn.

- SBD luôn ưu tiên phát triển đội ngũ, công bằng, minh bạch trong chính sách KPIs và lương thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

