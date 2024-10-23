Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 92 liền kề 22, KĐT Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Business Analyst

- Tiếp nhận các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ đối với các sản phẩm Insurance;

- Tham gia khảo sát, thu thập yêu cầu người dùng, phân tích xây dựng tài liệu cho các dự án phần mềm/báo cáo/kho dữ liệu (BRD - Business requirement documents).

- Đánh giá tính khả thi các yêu cầu của khách hàng và tư vấn, đề xuất giải pháp.

- Viết các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (URD/BRD) và tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)

- Quản lý các nội dung điều chỉnh của sản phẩm, phân tích mức độ ảnh hưởng của các điều chỉnh đối với tổng thể hệ thống.

- Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype)

- Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình.

- Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng.

- Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống.

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kiến thức, am hiểu về phát triển phần mềm

- Có > 6 tháng kinh nghiệm về Phân tích nghiệp vụ cho các dự án ngân hàng

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc tương đương hoặc tự học và đã tham gia phát triển phần mềm

- Từng tham gia phân tích/ xây dựng quy trình/ kinh doanh sản phẩm của các công ty bảo hiểm, ngân hàng là một lợi thế;

- Kỹ năng mô tả bằng Use-Case, Prototype;

- Có kinh nghiệm làm việc với các dự án theo quy trình Agile/Scrum;

- Khả năng giao tiếp tốt, viết tài liệu, truyền đạt tốt;

- Kỹ năng Tiếng Anh là một lợi thế

- Quyết liệt, tập trung làm rõ các yêu cầu không tường minh

- Onsite trong thời gian khoảng 03 - 06 tháng tại Cát Linh - Đống Đa

- Ưu tiên sử dụng Laptop cá nhân (có trợ cấp)

- Onboard vào tháng 11/2024

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm upto 30M

- Review hiệu quả công việc: 2 lần/1 năm.

- Phụ cấp khi đi onsite

- Môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

- Được đào tạo về kỹ năng công nghệ, các kỹ năng mềm, các kỹ năng quản lý dự án,...

- Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật, 12 ngày phép/ năm

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần

- Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng: CLB đá bóng, cầu lông,...

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) và công ty (nghỉ mát, team building, sinh nhật,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS VIỆT NAM

