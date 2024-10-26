Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 + Tầng 6 Tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.

- Nghiên cứu tính năng cho sản phẩm mới.

- Hỗ trợ xây dựng Mockup (bản design đơn giản).

- Vẽ user flow, viết specification với các tính năng.

- Theo dõi tiến độ dự án hàng ngày, đảm bảo hoàn thành đúng deadline & yêu cầu.

- Thống kê, hoàn thiện tài liệu trước khi phát hành sản phẩm.

- Tuổi từ 22 - 27, làm việc full time.

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Middle Level: Có 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương mảng e-commerce.

- Đọc hiểu Tiếng Anh ở mức tốt.

- Có kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định.

- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

- Học ngành thương mại điện tử, kỹ thuật phần mềm là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Mageplaza Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng và phụ cấp

- Thu nhập theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc: Từ 12.000.000đ - 18.000.000đ; Review lương 2 lần/năm.

- Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

- Phụ cấp gửi xe, phụ cấp đi lại theo quy định công ty.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại (PC / Laptop,...).

2. Phúc lợi và đãi ngộ

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Văn phòng làm việc tiện nghi với không gian mở; Pantry luôn đầy ắp trà, cafe, bánh kẹo được refill hàng ngày.

- Tham gia các hoạt động thể thao / văn nghệ: CLB chạy bộ, đá bóng, cầu lông, board game, PS5, văn nghệ,... sau giờ làm việc.

- Tham gia các hoạt động sự kiện được tổ chức hàng tuần / tháng: Happytime, sinh nhật, tổng kết, dã ngoại, trekking...

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, ngày nghỉ phép, du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, ...

3. Đào tạo và phát triển

- Được Leader training trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.

- Được tham gia các khóa học đào tạo về kỹ năng phát triển con người và kỹ năng chuyên môn.

- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, tham gia hoạt động Workshop trao đổi chuyên môn thường xuyên cùng đội nhóm để năng cao kiến thức, năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mageplaza

