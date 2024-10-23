Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Business Analyst

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Tham gia trực tiếp vào những dự án với domain khác nhau như ví điện tử, cổng thanh toán, xác thực định danh, y tế, giao thông... Thực hiện khảo sát, thu thập yêu cầu của khách hàng Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được Làm việc với PM/PO và stakeholders để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ Thực hiện xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu phân tích, tài liệu chức năng hệ thống (flow chart, activity diagram, sequence diagram, use case, API mapping document) Ý tưởng hóa được các tính năng từ nhu cầu người dùng bằng mockup hoặc prototypes cho dự án. Sử dụng tốt một trong các công cụ Figma, Axure RP, Draw, Balsamiq... Thực hiện hỗ trợ trong quá trình nghiệm thu sản phẩm, đào tạo, chuyển giao Tham gia training và tự học hỏi kiến thức, công nghệ mới để áp dụng vào dự án Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp để phát triển, vận hành sản phẩm hiệu quả hơn Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án lên trưởng phòng hoặc cấp quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban lãnh đạo
Tham gia trực tiếp vào những dự án với domain khác nhau như ví điện tử, cổng thanh toán, xác thực định danh, y tế, giao thông...
Thực hiện khảo sát, thu thập yêu cầu của khách hàng
Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được
Làm việc với PM/PO và stakeholders để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ
Thực hiện xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu phân tích, tài liệu chức năng hệ thống (flow chart, activity diagram, sequence diagram, use case, API mapping document)
Ý tưởng hóa được các tính năng từ nhu cầu người dùng bằng mockup hoặc prototypes cho dự án. Sử dụng tốt một trong các công cụ Figma, Axure RP, Draw, Balsamiq...
Thực hiện hỗ trợ trong quá trình nghiệm thu sản phẩm, đào tạo, chuyển giao
Tham gia training và tự học hỏi kiến thức, công nghệ mới để áp dụng vào dự án
Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp để phát triển, vận hành sản phẩm hiệu quả hơn
Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án lên trưởng phòng hoặc cấp quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban lãnh đạo

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin/liên quan Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ Có kinh nghiệm mảng tài chính, thanh toán, ví điện tử, các dự án khối nhà nước là lợi thế Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm theo Agile, scrum Cẩn thận, chi tiết, và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Hiểu về quy trình phát triển phần mềm Có kiến thức cơ bản về phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL và truy vấn CSDL SQL Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư duy logic, tư duy phản biện và lập kế hoạch tốt. Có khả năng quản lý thời gian tốt Có thái độ tích cực, chủ động trong công việc, chịu được môi trường áp lực cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin/liên quan
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ
Có kinh nghiệm mảng tài chính, thanh toán, ví điện tử, các dự án khối nhà nước là lợi thế
Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm theo Agile, scrum
Cẩn thận, chi tiết, và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Hiểu về quy trình phát triển phần mềm
Có kiến thức cơ bản về phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL và truy vấn CSDL SQL
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư duy logic, tư duy phản biện và lập kế hoạch tốt. Có khả năng quản lý thời gian tốt
Có thái độ tích cực, chủ động trong công việc, chịu được môi trường áp lực cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn... Có cơ hội thăng tiến Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài Có cơ hội công tác nước ngoài Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty
Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến
Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời
Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết
Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định
Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án
Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...
Có cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài
Có cơ hội công tác nước ngoài
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

