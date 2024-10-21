Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà 270 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Thành phố Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 25 Triệu

• Trực tiếp tham gia phát triển các dự án phần mềm trọng điểm của công ty về thương mại điện tử trong lĩnh vực y tế, các phần mềm ứng dụng cho y tế số, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ từ xa và các lĩnh vực khác
• Làm việc trực tiếp với Head Of Product để xác định các yêu cầu tính năng cần phát triển cho sản phẩm
• Xây dựng kế hoạch phát triển tính năng, nghiên cứu, khảo sát và phân tích xây dựng tính năng
• Làm việc cùng team Tech để tạo, quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên triển khai cho Backlog và xây dựng tính năng
• Kiểm tra chất lượng phần mềm, tính năng đã phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ trước khi release

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Tin học kinh tế ....
• Có kiến thức phân tích / thiết kế phần mềm.
• Hiểu rõ quy trình phát triển phầm mềm.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Business Analyst tại các công ty công nghệ nói chung hoặc Product Owner tại các công ty Product (là một lợi thế).
• Có kiến thức về UX.
• Có tư duy User-centric.
• Có chứng chỉ tiếng anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: up to 20.000.000/tháng
• Đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước;
• Được hưởng các CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI của công ty: thưởng Lễ, Tết (tháng lương 13), nghỉ mát hàng năm, thể thao, TeamBuilding, các lớp học nâng cao trình độ, nâng cao ngoại ngữ (tiếng Anh...);
• Phụ cấp ăn trưa tại công ty 40.000 vnđ/ngày làm việc
• Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và được công ty hỗ trợ chi phí gói khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên.
• Làm việc cùng với những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực software, ở vị trí Software Architect của những hệ thống lớn;
• Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 - Tầng 4, 278 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

