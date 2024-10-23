Tuyển Business Analyst MINU PTE. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Business Analyst MINU PTE. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

MINU PTE. LTD.
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
MINU PTE. LTD.

Business Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại MINU PTE. LTD.

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Viwaseen 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phân tích yêu cầu của PO và User flow, xác định và phân loại các yêu cầu, cụ thể hóa thành các user stories dễ hiểu để thực hiện phát triển tính năng. Lập kế hoạch theo Sprint: đảm bảo mức độ đáp ứng yêu cầu công việc đối với từng các nhân trong nhóm, đánh giá mức độ hoàn thành. Chủ trì các cuộc họp Scrum theo dõi tiến trình công việc, triển khai cuộc họp sprints review và sprints retrospective, đảm bảo rằng mục tiêu sprint được đạt được. Tương tác, loại bỏ các rào cản, linh động công việc các thành viên team để tối ưu hiệu suất, đạt được mục tiêu chung của nhóm. Viết yêu cầu kỹ thuật và tài liệu liên quan.
Phân tích yêu cầu của PO và User flow, xác định và phân loại các yêu cầu, cụ thể hóa thành các user stories dễ hiểu để thực hiện phát triển tính năng.
Lập kế hoạch theo Sprint: đảm bảo mức độ đáp ứng yêu cầu công việc đối với từng các nhân trong nhóm, đánh giá mức độ hoàn thành.
Chủ trì các cuộc họp Scrum theo dõi tiến trình công việc, triển khai cuộc họp sprints review và sprints retrospective, đảm bảo rằng mục tiêu sprint được đạt được.
Tương tác, loại bỏ các rào cản, linh động công việc các thành viên team để tối ưu hiệu suất, đạt được mục tiêu chung của nhóm.
Viết yêu cầu kỹ thuật và tài liệu liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trước đó trong vai trò Business Analyst, Scrum Master hoặc các vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý xung đột một cách hiệu quả. Sự tự chủ và khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực. Hiểu biết về các công cụ và kỹ thuật quản lý dự án Agile và nghiên cứu người dùng như JIRA, Trello, Usability Testing, User Interviews, Surveys, hoặc Analytics Tools.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trước đó trong vai trò Business Analyst, Scrum Master hoặc các vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý xung đột một cách hiệu quả.
Sự tự chủ và khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực.
Hiểu biết về các công cụ và kỹ thuật quản lý dự án Agile và nghiên cứu người dùng như JIRA, Trello, Usability Testing, User Interviews, Surveys, hoặc Analytics Tools.

Tại MINU PTE. LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Chúng tôi mong muốn MINU là nơi bạn xây dựng sự nghiệp và tương lai. Cho dù bạn theo đuổi vị trí quản lý hay tập trung vào phát triển nghề nghiệp , chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao tài năng của bạn. Vì vậy, chúng tôi luôn tạo điều kiện cho bạn học tập phát triển, đồng thời thiết kế chương trình giúp bạn thành công trên mọi nẻo đường sự nghiệp.
ĐỘI NHÓM GẮN KẾT: Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, party để tăng sự gắn kết và tin tưởng nhau hơn. Chúng tôi làm việc cùng nhau nhưng chúng tôi cũng chơi cùng nhau. Làm việc cho công ty mình làm chủ: MINU ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của team, cá nhân và trao thưởng cổ phiếu cho những cá nhân suất sắc, cùng nhau chia sẻ thành công và lợi nhuận. THAY ĐỔI THẾ GIỚI: Xây dựng ứng dụng giúp ích cho hàng trăm triệu người dùng. Không có thứ hạng Minu: Các thành viên được khuyến khích đóng góp ý kiến và tranh luận với những người khác. KHÔNG CÓ "VĂN PHÒNG": Văn phòng giống như nhà của bạn. Bạn có thể treo tranh, trồng cây, thậm chí là nuôi cá cảnh trên bàn làm việc. Tea Break hàng ngày : Mọi người cùng nhau nghe nhạc, uống trà-cafe , nói chuyện cười đùa. Đây là một cách khá thú vị để giúp mọi người thư giãn. KHÔNG RÀO CẢN: Văn phòng MINU là một không gian mở bởi chúng tôi luôn cố gắng xóa bỏ mọi rào cản để giúp các thành viên dễ dàng chia sẻ với nhau.
ĐỘI NHÓM GẮN KẾT: Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, party để tăng sự gắn kết và tin tưởng nhau hơn. Chúng tôi làm việc cùng nhau nhưng chúng tôi cũng chơi cùng nhau.
ĐỘI NHÓM GẮN KẾT:
Làm việc cho công ty mình làm chủ: MINU ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của team, cá nhân và trao thưởng cổ phiếu cho những cá nhân suất sắc, cùng nhau chia sẻ thành công và lợi nhuận.
THAY ĐỔI THẾ GIỚI: Xây dựng ứng dụng giúp ích cho hàng trăm triệu người dùng.
:
Không có thứ hạng Minu: Các thành viên được khuyến khích đóng góp ý kiến và tranh luận với những người khác.
KHÔNG CÓ "VĂN PHÒNG": Văn phòng giống như nhà của bạn. Bạn có thể treo tranh, trồng cây, thậm chí là nuôi cá cảnh trên bàn làm việc.
Tea Break hàng ngày : Mọi người cùng nhau nghe nhạc, uống trà-cafe , nói chuyện cười đùa. Đây là một cách khá thú vị để giúp mọi người thư giãn.
KHÔNG RÀO CẢN: Văn phòng MINU là một không gian mở bởi chúng tôi luôn cố gắng xóa bỏ mọi rào cản để giúp các thành viên dễ dàng chia sẻ với nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MINU PTE. LTD.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

MINU PTE. LTD.

MINU PTE. LTD.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job225011
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Việt Nam Tickets
Tuyển UI/UX Designer Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Việt Nam Tickets
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Horus Productions
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 32 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tới 32 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SonatGame Studio
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
17 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT( TECAPRO) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT( TECAPRO)
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH DXGLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DXGLOBAL
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tasco Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu BSS Group
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm