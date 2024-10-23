Tuyển Business Analyst MINU PTE. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viwaseen 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phân tích yêu cầu của PO và User flow, xác định và phân loại các yêu cầu, cụ thể hóa thành các user stories dễ hiểu để thực hiện phát triển tính năng. Lập kế hoạch theo Sprint: đảm bảo mức độ đáp ứng yêu cầu công việc đối với từng các nhân trong nhóm, đánh giá mức độ hoàn thành. Chủ trì các cuộc họp Scrum theo dõi tiến trình công việc, triển khai cuộc họp sprints review và sprints retrospective, đảm bảo rằng mục tiêu sprint được đạt được. Tương tác, loại bỏ các rào cản, linh động công việc các thành viên team để tối ưu hiệu suất, đạt được mục tiêu chung của nhóm. Viết yêu cầu kỹ thuật và tài liệu liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trước đó trong vai trò Business Analyst, Scrum Master hoặc các vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý xung đột một cách hiệu quả. Sự tự chủ và khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực. Hiểu biết về các công cụ và kỹ thuật quản lý dự án Agile và nghiên cứu người dùng như JIRA, Trello, Usability Testing, User Interviews, Surveys, hoặc Analytics Tools.

Tại MINU PTE. LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Chúng tôi mong muốn MINU là nơi bạn xây dựng sự nghiệp và tương lai. Cho dù bạn theo đuổi vị trí quản lý hay tập trung vào phát triển nghề nghiệp , chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao tài năng của bạn. Vì vậy, chúng tôi luôn tạo điều kiện cho bạn học tập phát triển, đồng thời thiết kế chương trình giúp bạn thành công trên mọi nẻo đường sự nghiệp.

ĐỘI NHÓM GẮN KẾT: Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi teambuilding, party để tăng sự gắn kết và tin tưởng nhau hơn. Chúng tôi làm việc cùng nhau nhưng chúng tôi cũng chơi cùng nhau. Làm việc cho công ty mình làm chủ: MINU ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của team, cá nhân và trao thưởng cổ phiếu cho những cá nhân suất sắc, cùng nhau chia sẻ thành công và lợi nhuận. THAY ĐỔI THẾ GIỚI: Xây dựng ứng dụng giúp ích cho hàng trăm triệu người dùng. Không có thứ hạng Minu: Các thành viên được khuyến khích đóng góp ý kiến và tranh luận với những người khác. KHÔNG CÓ "VĂN PHÒNG": Văn phòng giống như nhà của bạn. Bạn có thể treo tranh, trồng cây, thậm chí là nuôi cá cảnh trên bàn làm việc. Tea Break hàng ngày : Mọi người cùng nhau nghe nhạc, uống trà-cafe , nói chuyện cười đùa. Đây là một cách khá thú vị để giúp mọi người thư giãn. KHÔNG RÀO CẢN: Văn phòng MINU là một không gian mở bởi chúng tôi luôn cố gắng xóa bỏ mọi rào cản để giúp các thành viên dễ dàng chia sẻ với nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MINU PTE. LTD.

