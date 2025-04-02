Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tương tác với các phòng ban vận hành để tìm hiểu nhu cầu, quy trình và nghiệp vụ

Xây dựng giải pháp để ứng dụng ERP (các hệ thống công nghệ) vào hoạt động vận hành của doanh nghiệp giúp tăng hiệu suất, tăng kiểm soát và tự động hóa

Thuyết trình và bảo vệ giải pháp với đối tác

Hỗ trợ PM về xác định phạm vi dự án, estimation và lập kế hoạch

Hỗ trợ các phòng ban trong quá trình chuyển đổi, ứng dụng giải pháp vào trong vận hành thực tế

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ERP)

Có kinh nghiệm tham gia vào 1 trong các phân hệ: HRM, Sale, Purchase, Warehouse,...

Ưu tiên tốt nghiệp các trường khối ngành kinh tế

Có hiểu biết chung về các quy trình kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp

Kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc độc lập

Khả năng tiếng Anh (đọc) là một điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực (11.000.000 - 14.000.000đ);

Phụ cấp ăn trưa;

Cơ hội thăng tiến cao;

Môi trường làm việc năng động,trẻ trung, bứt phá;

Xét tăng lương hàng năm;

Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

Thưởng tháng- quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

Chế độ du lịch hàng năm;

Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;

Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin