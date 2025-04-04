Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản lý dự án: Lập kế hoạch, điều phối, giám sát và báo cáo tiến độ các dự án ERP (Odoo) cho Khối Kinh Doanh.

Phân tích nghiệp vụ: Làm việc trực tiếp với các phòng ban Kinh Doanh, thu thập, phân tích yêu cầu, chuyển thành tài liệu đặc tả cho đội Phát triển.

Hệ thống báo cáo: Phối hợp xây dựng các báo cáo quản trị (BI) cho Khối Kinh Doanh.

Đào tạo & Hỗ trợ: Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm BA/PM trong các dự án ERP, ưu tiên Odoo.

Có kinh nghiệm làm việc với các bộ phận Kinh Doanh.

Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý dự án Agile/Scrum.

Nắm vững quy trình nghiệp vụ trong TMĐT và xuất nhập khẩu.

Hiểu biết sâu về ERP, đặc biệt là Odoo (Sales, CRM, Marketing...).

Có kiến thức về SQL và các công cụ BI là một lợi thế.

Phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.

Làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Quản lý thời gian và dự án tốt.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh (25 - 35M/tháng deal theo năng lực)

Đầy đủ chế độ bảo hiểm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội đào tạo, phát triển, thăng tiến.

Tham gia dự án lớn, có tầm ảnh hưởng.

Hoạt động ngoại khóa, du lịch, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

