Tuyển Business Analyst CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 74 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng ý tưởng, tham gia thiết kế sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin.

Thu thập và phân tích yêu cầu sản phẩm, dự án.

Xây dựng tài liệu nghiệp vụ sản phẩm, dự án.

Lập kế hoạch và thiết kế trường hợp kiểm thử.

Thực hiện kiểm thử.

Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm, dự án.

Xây dựng tài liệu đào tạo, tham gia đào tạo và hỗ trợ người sử dụng.

Hợp tác với các bộ phận khác trong quá trình thực hiện dự án.

Hỗ trợ quản lý dự án.

Hỗ trợ truyền thông dự án.

Tham gia cải tiến quy trình phát triển sản phẩm, dự án.

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu nghiệp vụ dự án.

Báo cáo kết quả công việc, thời gian làm việc phù hợp với quy định Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Business Analyst (BA/Test) Team Leader (ít nhất 03 năm kinh nghiệm).

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc hệ thống thông tin.

Có khả năng tìm hiểu và phân tích hệ thống.

Có khả năng thu thập thông tin, hệ thống và mô tả lại các thông tin đó. Sử dụng được UML để mô hình hoá.

Có hiểu biết về UI/UX để thiết kế sản phẩm.

Có khả năng viết các tài liệu nghiệp vụ sản phẩm, dự án.

Có khả năng giao tiếp và trình bày các vấn đề nghiệp vụ.

Có kinh nghiệm làm BA trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc tài chính kế toán.

Thành thạo Tiếng Anh chuyên ngành là một lợi thế.

Nâng cao về kỹ năng SQL/ SQL Developer/ Quản lý cơ sở dữ liệu.

Microsoft Excel, Word, Power Point, Power BI, Agile, Scrum.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi và chế độ đãi ngộ:

Lương thỏa thuận: cạnh tranh với thị trường ở vị trí công việc.

Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng các dịp đặc biệt, các ngày lễ lớn.

Xét tăng lương hàng năm theo thành tích đóng góp. Được xem xét ngay khi bạn là một nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới đánh giá định kỳ.

Điều kiện làm việc linh hoạt.

12 ngày phép/năm + phép thâm niên.

Môi trường sáng tạo, năng động, cởi mở.

Hoạt động gắn kết, du lịch, team building … thường xuyên theo năm.

Chương trình Bảo hiểm sức khỏe cao cấp theo cấp bậc và thâm niên.

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc năng động, cởi mở.

Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

Ghi nhận sáng kiến, tôn trọng sự khác biệt.

Cơ hội tham gia vào các dự án công nghệ tài chính lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin