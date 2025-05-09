Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Khảo sát quy trình, nghiệp vụ, thu thập và phân tích yêu cầu để thiết kế User Stories

-Xây dựng các tài liệu đặc tả cho dự án (BRD, User Story, BRS...)

-Trao đổi, tư vấn, thống nhất nghiệp vụ với người dùng và mô tả quy trình nghiệp vụ (workflow/data flow)

-Tương tác với các bộ phận khác (Code, Test, Thiết kế, ...) để hoàn thiện phần mềm chuyển giao sử dụng

-Hỗ trợ phát triển và kiểm thử

-Theo dõi và quản lý các thay đổi trong yêu cầu

-Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và tổ chức các buổi đào tạo

-Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

-Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

-Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề nhanh, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

-Thành thạo các công cụ phục vụ xây dựng tài liệu phân tích (UML).

-Biết ngôn ngữ lập trình (C#, SQL Server) và từng làm việc với dự án ERP/CĐS là một lợi thế.

-Thành thạo tin học văn phòng

-Trình bày, thuyết phục, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

-Phân tích, xử lý vấn đề

-Làm việc nhóm, làm độc lập

-Hoàn thành công việc hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: Thỏa thuận (15 đến 20 triệu)

-Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH và cơ chế đãi ngộ theo Quy định của Công ty.

-Môi trường làm việc, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, luôn có sự hỗ trợ cùng nhau trong công việc.

-Có thưởng theo từng dự án khi hoàn thành mỗi giai đoạn.

-Xét điều chỉnh lương 02 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

