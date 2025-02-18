Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BZISOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu độ thị Sala, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Hiểu sâu về luồng kế toán tài chính và báo cáo tài chính, chuẩn VAS và IFRS

Có kinh nghiệm về module Quản lý nguồn nhân lực, Hệ thống nhân sự.

Tham gia khảo sát, thu thập yêu cầu người dùng, phân tích xây dựng tài liệu cho dự án phần mềm ứng dụng.

Truyền đạt nội dung yêu cầu cho đội dự án (Developer, Tester) hỗ trợ dự án trong quá trình phát triển.

Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ và các tài liệu phần mềm liên quan.

Phối hợp với nhóm thiết kế để tạo các giao diện mẫu (Prototype), các Wireframes và Mockups minh họa các tính năng mới.

Tham gia quản lý, điều phối quá trình triển khai dự án.

Cập nhật, phân tích nghiệp vụ các thay đổi trong quy trình triển khai.

Đảm nhận vai trò phân tích nghiệp vụ tham gia thực hiện trong các dự án của công ty.

Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tổng hợp nhu cầu các bên liên quan đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Tư vấn, đề xuất giải pháp cho Ban lãnh đạo, trưởng phòng, các phòng ban liên quan và khách hàng đối với các vấn đề, yêu cầu liên quan đến chức năng, nghiệp vụ chuyên môn; hỗ trợ kinh doanh khi có yêu cầu.

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu chức năng hệ thống, các yêu cầu xuất phát từ định hướng phát triển sản phẩm của Ban Lãnh đạo công ty, các yêu cầu từ phòng ban khác có liên quan và yêu cầu từ phía khách hàng trong trường hợp làm việc tại dự án có sự tham gia trực tiếp của khách hàng công ty.

Thực hiện các hoạt động phân tích thiết kế yêu cầu: tổng hợp và làm rõ yêu cầu, thiết kế mô hình giải pháp, luồng quy trình nghiệp vụ, xây dựng bộ tài liệu đặc tả thiết kế chức năng, thiết kế giao diện mẫu, cung cấp hỗ trợ thông tin cần thiết cho các bên liên quan; lập các tài liệu (URD/BRD, to-be Process, SRS, Mockup/Prototype)

Thực hiện kiểm thử tính năng hệ thống, kiểm thử tích hợp, xây dựng kịch bản kiểm thử, tổng hợp kết quả kiểm thử đối với các tính năng mới, yêu cầu thay đổi trên sản phẩm phát triển của công ty.

Thực hiện công tác đào tạo chức năng hệ thống: lập tài liệu đào tạo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tổ chức thực hiện khoá đào tạo người dùng cuối trong quá trình sử dụng các chức năng, sản phẩm phần mềm của công ty.

Tham gia thực hiện, hỗ trợ hoạt động chuyển đổi dữ liệu trên các hệ thống liên quan.

Báo cáo tiến độ, hiệu quả công việc, các vấn đề, nội dung cần xử lý cho Trưởng phòng, Ban Lãnh đạo khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc tương đương và đã tham gia dự án liên quan đến phát triển phần mềm tối thiểu 3 năm..

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên.

Có khả năng mô hình và tổng quát hóa các vấn đề.

Có khả năng nắm bắt nhanh và chuyển đổi yêu cầu nghiệp vụ thành tài liệu kỹ thuật.

Có hiểu biết và kinh nghiệm về sản phẩm CRM,HR, ERP là một lợi thế.

Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BZISOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận (tối đa đến 30,000,000 VND).

Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30 (từ thứ 2- thứ 6). ( Sáng Thứ 7: 8h30-12h000). Sáng thứ 7 sẽ lên văn phòng khi có yêu cầu.

Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.

Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BZISOFT

