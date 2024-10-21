Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 2, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên ở tất cả các cấp bậc.
- Phân tích nhu cầu đào tạo dựa trên mục tiêu kinh doanh, chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đánh giá năng lực nhân viên.
- Thiết kế và xây dựng các tài liệu đào tạo bao gồm giáo án, bài tập, bài thuyết trình, v.v.
- Lựa chọn và phối hợp với các giảng viên, chuyên gia đào tạo phù hợp.
- Tổ chức và điều phối các hoạt động đào tạo trực tiếp, trực tuyến và hỗn hợp.
- Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.
- Cập nhật các xu hướng và phương pháp đào tạo tiên tiến.
- Quản lý ngân sách đào tạo hiệu quả.
- Báo cáo kết quả hoạt động đào tạo cho ban lãnh đạo.
- Tham gia vào các hoạt động phát triển nguồn nhân lực khác của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Giáo dục, hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo nội bộ.
- Có kiến thức chuyên môn về các phương pháp đào tạo tiên tiến, đặc biệt là đào tạo trực tuyến.
- Có kỹ năng thiết kế và xây dựng tài liệu đào tạo.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
- Có thái độ tích cực, ham học hỏi và thích ứng nhanh với môi trường làm việc mới.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8,5 - 12 triệu + Các phụ cấp hấp dẫn khác;
- Hỗ trợ xe đưa rước từ HCM - Biên Hòa và ngược lại
- Hưởng 100% lương và tham gia Bảo hiểm từ tháng đầu nhận việc;
- Xét tăng lương hấp dẫn hằng năm dựa trên kết quả làm việc;
- Hỗ trợ 20.000.000đ/năm chi phí khám chữa bệnh;
- Cung cấp trang thiết bị phục vụ liên quan đến công việc;
- Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng
- Thời gian làm việc: 7h30-17h30 (nghỉ trưa 60 phút) từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

