Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu
Kinh nghiệm 1 năm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 2, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà

- Lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên ở tất cả các cấp bậc.

- Phân tích nhu cầu đào tạo dựa trên mục tiêu kinh doanh, chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đánh giá năng lực nhân viên.

- Thiết kế và xây dựng các tài liệu đào tạo bao gồm giáo án, bài tập, bài thuyết trình, v.v.

- Lựa chọn và phối hợp với các giảng viên, chuyên gia đào tạo phù hợp.

- Tổ chức và điều phối các hoạt động đào tạo trực tiếp, trực tuyến và hỗn hợp.

- Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.

- Cập nhật các xu hướng và phương pháp đào tạo tiên tiến.

- Quản lý ngân sách đào tạo hiệu quả.

- Báo cáo kết quả hoạt động đào tạo cho ban lãnh đạo.

- Tham gia vào các hoạt động phát triển nguồn nhân lực khác của công ty.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Giáo dục, hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo nội bộ.

- Có kiến thức chuyên môn về các phương pháp đào tạo tiên tiến, đặc biệt là đào tạo trực tuyến.

- Có kỹ năng thiết kế và xây dựng tài liệu đào tạo.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

- Có thái độ tích cực, ham học hỏi và thích ứng nhanh với môi trường làm việc mới.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8,5 - 12 triệu + Các phụ cấp hấp dẫn khác;

- Hỗ trợ xe đưa rước từ HCM - Biên Hòa và ngược lại

- Hưởng 100% lương và tham gia Bảo hiểm từ tháng đầu nhận việc;

- Xét tăng lương hấp dẫn hằng năm dựa trên kết quả làm việc;

- Hỗ trợ 20.000.000đ/năm chi phí khám chữa bệnh;

- Cung cấp trang thiết bị phục vụ liên quan đến công việc;

- Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng

- Thời gian làm việc: 7h30-17h30 (nghỉ trưa 60 phút) từ thứ 2 đến thứ 6

