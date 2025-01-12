Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Beta Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty CP Beta Media
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Công ty CP Beta Media

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty CP Beta Media

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch:
Phối hợp với cấp quản lý xây dựng kế hoạch đào tạo tuần/tháng/quý/năm tập trung vào 2 khối BO và Khối Vận hành rạp
Phối hợp với cấp quản lý và các bộ phận xây dựng lộ trình đào tạo cho nhân viên.
Xây dựng và phát triển thư viện tài liệu đào tạo: Quản lý và phân bổ tài liệu dịch về sản phẩm, giáo trình sản phẩm, video, bài giảng, khóa kỹ năng mềm ...
2. Triển khai đào tạo
Triển khai hoạt động đào tạo online, offline về sản phẩm, quy trình vận hành nội bộ, kỹ năng mềm,..
Tiến hành tổ chức và trực tiếp tham gia đào tạo đào tạo các khóa hội nhập, kiến thức cơ bản với những nhân viên mới tham gia vào công ty.
Phối hợp với bộ phận quản lý để xác định và đánh giá nhu cầu đào tạo.
3. Đánh giá và giám sát
Đánh giá, kiểm soát chất lượng nghiệp vụ sau khi được đào tạo của nhân viên trong và ngoài hệ thống.
Tổng hợp và hệ thống dữ liệu đào tạo, theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả các hoạt động đào tạo trong và ngoài công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm mảng Đào tạo ở các công ty Dịch vụ bán lẻ, F&B...
Tinh thần trách nhiệm cao, yêu thích và tâm huyết với công việc Đào tạo
Kỹ năng đứng lớp, thuyết trình, truyền đạt và giao tiếp tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, phản ứng nhanh với những tình huống bất ngờ
Vi tính văn phòng khá (đặc biệt là Power Point);
Có thể thường xuyên di chuyển để đào tạo

Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: up to 20Tr (thỏa thuận phù hợp theo năng lực của ứng viên)
Lương tháng 13 và các khoản thưởng dựa trên kết quả kinh doanh (trung bình từ 1-2 tháng lương)
Tặng vé mời xem phim hàng tháng, tham gia các sự kiện Happy Hour và Teambuilding, YEP,...
Tham gia Bảo hiểm sức khỏe AAA ngay sau khi ký hợp đồng lao động.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung với lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Review định kỳ 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Beta Media

Công ty CP Beta Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 08, Quận Phú Nhuận

