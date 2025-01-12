Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Beta Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

1. Xây dựng kế hoạch:

Phối hợp với cấp quản lý xây dựng kế hoạch đào tạo tuần/tháng/quý/năm tập trung vào 2 khối BO và Khối Vận hành rạp

Phối hợp với cấp quản lý và các bộ phận xây dựng lộ trình đào tạo cho nhân viên.

Xây dựng và phát triển thư viện tài liệu đào tạo: Quản lý và phân bổ tài liệu dịch về sản phẩm, giáo trình sản phẩm, video, bài giảng, khóa kỹ năng mềm ...

2. Triển khai đào tạo

Triển khai hoạt động đào tạo online, offline về sản phẩm, quy trình vận hành nội bộ, kỹ năng mềm,..

Tiến hành tổ chức và trực tiếp tham gia đào tạo đào tạo các khóa hội nhập, kiến thức cơ bản với những nhân viên mới tham gia vào công ty.

Phối hợp với bộ phận quản lý để xác định và đánh giá nhu cầu đào tạo.

3. Đánh giá và giám sát

Đánh giá, kiểm soát chất lượng nghiệp vụ sau khi được đào tạo của nhân viên trong và ngoài hệ thống.

Tổng hợp và hệ thống dữ liệu đào tạo, theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả các hoạt động đào tạo trong và ngoài công ty.

Kinh nghiệm từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm mảng Đào tạo ở các công ty Dịch vụ bán lẻ, F&B...

Tinh thần trách nhiệm cao, yêu thích và tâm huyết với công việc Đào tạo

Kỹ năng đứng lớp, thuyết trình, truyền đạt và giao tiếp tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, phản ứng nhanh với những tình huống bất ngờ

Vi tính văn phòng khá (đặc biệt là Power Point);

Có thể thường xuyên di chuyển để đào tạo

Thu nhập: up to 20Tr (thỏa thuận phù hợp theo năng lực của ứng viên)

Lương tháng 13 và các khoản thưởng dựa trên kết quả kinh doanh (trung bình từ 1-2 tháng lương)

Tặng vé mời xem phim hàng tháng, tham gia các sự kiện Happy Hour và Teambuilding, YEP,...

Tham gia Bảo hiểm sức khỏe AAA ngay sau khi ký hợp đồng lao động.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Review định kỳ 1 lần/năm.

