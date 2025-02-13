Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
- Hồ Chí Minh:
- 43/17 Đường Số 38, Bình An, An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Mô tả Công việc
1/ Đánh Giá Chất Lượng: (25%)
• Nghe, đánh giá chất lượng tư vấn qua các kênh tương tác đảm bảo đúng chất lượng, đúng quy định quy trình
• Cập nhật kết quả đánh giá và làm báo cáo theo tuần/tháng/quý.
2/ Đào Tạo: (60%)
• Phụ trách lên kế hoạch Training/Coaching kỹ năng mềm, kỹ năng tư vấn cho đội ngũ Sales & CSKH.
• Biên soạn, tổng hợp tài liệu và điều chỉnh các chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu và đối tượng cần đào tạo.
• Phối hợp công việc, tương tác với các phòng ban liên quan nhằm nâng cao chất lượng.
3/ Phân tích - Xây Dựng Quy Trình: (15%)
+ Phân tích dữ liệu và các quy trình hiện tại để đưa ra các đề xuất cải tiến.
+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
+ Đảm bảo đạt KPI được giao.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
+ Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm đào tạo bán hàng / CSKH
+ Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, từ 25 - 30 tuổi (Ưu tiên các ứng viên là Senior/ Sales Leader với team size trên 15 người).
+ Có kỹ năng đàm phán, kỹ năng đào tạo, kỹ năng trình bày và giao tiếp tốt.
+ Chủ động, chu đáo, trung thực, có khả năng tổ chức, quản lý và phân công công việc.
+ Hiểu về chu trình bán hàng và CSKH
+ Có kinh nghiệm phân tích số liệu và xây dựng quy trình là một lợi thế.
+ Thành thạo Ms Office.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI