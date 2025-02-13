Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43/17 Đường Số 38, Bình An, An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

Mô tả Công việc

1/ Đánh Giá Chất Lượng: (25%)

• Nghe, đánh giá chất lượng tư vấn qua các kênh tương tác đảm bảo đúng chất lượng, đúng quy định quy trình

• Cập nhật kết quả đánh giá và làm báo cáo theo tuần/tháng/quý.

2/ Đào Tạo: (60%)

• Phụ trách lên kế hoạch Training/Coaching kỹ năng mềm, kỹ năng tư vấn cho đội ngũ Sales & CSKH.

• Biên soạn, tổng hợp tài liệu và điều chỉnh các chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu và đối tượng cần đào tạo.

• Phối hợp công việc, tương tác với các phòng ban liên quan nhằm nâng cao chất lượng.

3/ Phân tích - Xây Dựng Quy Trình: (15%)

+ Phân tích dữ liệu và các quy trình hiện tại để đưa ra các đề xuất cải tiến.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

+ Đảm bảo đạt KPI được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu

+ Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm đào tạo bán hàng / CSKH

+ Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, từ 25 - 30 tuổi (Ưu tiên các ứng viên là Senior/ Sales Leader với team size trên 15 người).

+ Có kỹ năng đàm phán, kỹ năng đào tạo, kỹ năng trình bày và giao tiếp tốt.

+ Chủ động, chu đáo, trung thực, có khả năng tổ chức, quản lý và phân công công việc.

+ Hiểu về chu trình bán hàng và CSKH

+ Có kinh nghiệm phân tích số liệu và xây dựng quy trình là một lợi thế.

+ Thành thạo Ms Office.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

