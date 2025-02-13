Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Planguages làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Planguages
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Vạn Lợi 24 Đặng Thai Mai, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tư vấn khóa học Tiếng Anh cho học viên
- Chăm sóc trước trong và sau khi bán hàng, duy trì các mối quan hệ với khách hàng
- Thực hiện công việc theo các yêu cầu trong tháng được giao
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ độ tuổi từ 22
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tại các trung tâm Tiếng Anh
- Ưu tiên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh
Tại Công Ty TNHH Planguages Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 8-12 tr/1 tháng
- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
- Chế độ BHXH đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Planguages
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
