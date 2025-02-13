Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Planguages làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Vạn Lợi 24 Đặng Thai Mai, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tư vấn khóa học Tiếng Anh cho học viên

- Chăm sóc trước trong và sau khi bán hàng, duy trì các mối quan hệ với khách hàng

- Thực hiện công việc theo các yêu cầu trong tháng được giao

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ độ tuổi từ 22

- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tại các trung tâm Tiếng Anh

- Ưu tiên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh

Tại Công Ty TNHH Planguages Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8-12 tr/1 tháng

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Planguages

