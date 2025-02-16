Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần MEDSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B5 đường Cao Thị Chính, Phường Phú Thuận , Quận 7 , Hồ Chí Minh , Viet Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường

- Thu thập, tổng hợp và đánh giá thường xuyên, liên tục các thông tin liên quan đến thị trường, phân khúc, khách hàng, đối thủ cạnh tranh,... liên quan đến sản phẩm được giao/ sản phẩm mới nhằm tham vấn thông tin cho BOD, đội ngũ kinh doanh cũng như các bộ phận liên quan

Phụ trách chuyên môn sản phẩm

- Thu thập, phân tích tích tài liệu, thông tin khoa học, thị trường để xây dựng nội dung đào tạo sản phẩm cũng như lên ý tưởng thiết kế cho các tài liệu quảng cáo, giới thiệu sản phẩm

- Tìm kiếm, thu thập các thông tin chuyên môn về sản phẩm để cung cấp kịp thời cho BOD, các phòng ban khác khi có yêu cầu

- Tìm hiểu, thu thập các thông tin từ NCC, chuyên gia, thông tin khoa học nhằm giải quyết các khiếu nại liên quan đến thông tin sản phẩm của khách hàng

Quản lý các hoạt động tiếp thị sản phẩm/ nhóm sản phẩm

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing và quản lý chi tiêu ngân sách hàng năm cho các sản phẩm được phân công phụ trách nhằm đảm bảo phát triển thị phần/ doanh số/ lợi nhuận của sản phẩm

- Triển khai & thúc đẩy các hoạt động marketing, quảng bá, hội nghị hội thảo nhằm nâng cao nhận biết về công ty và sản phẩm

- Soạn thảo tài liệu marketing cho sản phẩm: tờ rơi quảng cáo, gimmicks,... nhằm phục vụ kịp thời cho các hoạt động giới thiệu sản phẩm của công ty và đội ngũ kinh doanh

- Theo dõi và đánh giá doanh số định kỳ, đánh giá hiệu quả các hoạt động và chính sách marketing để từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp (nếu cần)

Đào tạo phát triển đội ngũ kinh doanh

- Thực hiện các hoạt động đào tạo nhằm trang bị các kiến thức liên quan đến sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng/ địa bàn cho đội ngũ kinh doanh

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Tìm kiếm, thực hiện các hoạt động trên địa bàn để xây dựng các mối quan hệ vững chắc với các khách hàng, KOLs

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược.

- Có kiến thức chuyên môn Dược, marketing, kinh doanh; Nghiên cứu thị trường & đối thủ cạnh tranh.

- Có kiến thức Đào tạo và phát triển đội ngũ

- Kỹ năng Phân tích dữ liệu

- Kỹ năng Thu thập, phân tích và tổng hợp, trình bày thông tin.

- Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt, khéo léo, tác phong chuyên nghiệp chững chạc, ngoại hình ưa nhìn.

- Nhanh nhẹn, tận tâm và có ý chí vươn lên.

- Tiếng Anh giao tiếp

Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ tết... đầy đủ theo quy định

Tham gia đóng BHXH đầy đủ; Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình

Làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến, Gắn bó lâu dài

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Được xét tăng lương hàng năm. - Du lịch/ tất niên mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MEDSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin