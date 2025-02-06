Tuyển Chuyên viên đào tạo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 30, Toà nhà Lotte, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên trong nhóm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu công việc;
- Phụ trách việc làm việc với các đối tác tại các tòa nhà chung cư, văn phòng, siêu thị... để ký kết/gia hạn hợp đồng thuê điểm lắp đặt màn hình quảng cáo.
- Đảm bảo chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng.
- Đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm, đánh giá và đưa ra các phương án nâng cao hiệu suất công việc.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả công việc.
- Thời gian làm việc: T2-T6 hàng tuần

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, tuổi từ 28 – 35;
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường, quản lý mối quan hệ đối tác hoặc các vị trí quản lý tương đương;
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và mối quan hệ tốt với chủ đầu tư các dự án bất động sản;
• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc, có khả năng truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ;
• Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả;

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 30F, Tòa nhà Lotte, số 54 phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

