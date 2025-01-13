Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH T&T Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mô tả công việc:

Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng việc sở hữu các quỹ đất bất động sản trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, Tập đoàn T&T hiện đang có loại hình khai thác như: Trung tâm thương mại (TTTM), shop house, cơ sở nhà đất…. với đầy đủ các phân cấp trên phạm vi toàn quốc

Hiện nay, các sản phẩm TTTM được phát triển và quản lý bởi Công ty T&T Retail – đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T. Công ty T&T Retail cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý Trung tâm thương mại (TTTM) với mục tiêu trở thành một trong các hệ thống dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển và quản lý TTTM đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn tại T&T Retail đang đợi bạn: [ HOT JOB ] Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm

- Tư vấn, tham mưu cho BLĐ trong công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

- Nghiên cứu, đánh giá mức độ khả thi về mặt thị trường và hiệu quả kinh doanh của các Dự án BĐS Thương mại dịch vụ.

- Nghiên cứu về xu thế sản phẩm hiện tại và tương lai (nếu có) của các Dự án BĐS Thương mại dịch vụ trong và ngoài nước cũng như các tiện ích đi kèm nhằm đưa ra các đề xuất về định hướng, nâng cấp sản phẩm của công ty/ Tập đoàn.