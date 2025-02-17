Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,300 USD

Thông tin tuyển dụng

- Vị trí: Nhân viên đối ngoại

- Số lượng: 10 Nhân sự

- Địa điểm làm việc: Lô 01, TT6 - 2B, Khu đấu giá Xuân Phương, Phố Thị Cấm, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Thời gian làm việc: Sáng: 8h00-12h, chiều từ 13h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 nghỉ thứ 7, chủ nhật.

1. Mô tả công việc.

- Đối ngoại: Phụ trách giao dịch, làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài (Liên lạc các khách hàng cũ+ tìm khách hàng mới trên nền tảng data có sẵn) để tìm kiếm đơn hàng mới về cho công ty.

- Làm các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng quản lý trực tiếp (Công việc chủ yếu là làm việc email, giao dịch điện thoại với đối tác nước ngoài).