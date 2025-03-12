Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, điều phối và triển khai các hoạt động luân chuyển hàng hóa cung ứng cho các đơn vị Bán buôn/bán lẻ của Tập đoàn, đảm bảo tiến độ, hiệu quả;

- Chịu trách nhiệm kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả nhằm tối ưu chi phí cho hệ thống;

- Chịu trách nhiệm kiểm soát số lượng, chất lượng của các sản phẩm trang sức xuất cho hệ thống;

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tối ưu quy trình cung ứng, xây dựng đơn giá sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh.

- Theo dõi, phối hợp chặt chẽ với với Nhà máy sản xuất, các đối tác sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất các đơn hàng;

- Nghiên cứu xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để phân tích và xây dựng kế hoạch phát triển các dòng sản phẩm trang sức mới phù hợp với thị hiếu của thị trường;

- Làm việc với Bộ phận thiết kế để lên ý tưởng để sản xuất các sản phẩm/bộ sưu tập mới;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn.