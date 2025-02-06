Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 285 Phúc Lợi, P.Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Lập kế hoạch lắp đặt máy;
- Thực hiện tham gia trực tiếp lắp đặt bàn giao thiết bị cho khách hàng, khắc phục sự cố khi xảy ra;
- Thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ thiết bị đã cấp cho khách hàng Hỗ trợ kinh doanh tư vấn bán hàng (nếu cần);
- Phối hợp với tất cả các bộ phận Kinh doanh, Kỹ thuật, Kho vận trong Công ty để giao hàng đúng thời gian, đảm bảo chất lượng;
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp, chuyên ngành Cơ khí, Cơ–điện tử, Tự động hoá, Điện công nghiệp …
- Có hiểu biết về máy móc cơ khí, máy chấn, máy laser….
- Ưu tiên đã làm bảo trì sửa chữa máy móc.
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tương tác với khách hàng
- Sức khỏe tốt, không ngại di chuyển, sẵn sàng làm việc phát sinh ngoài giờ.
- Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi.
Chế độ phúc lợi:
- Có hiểu biết về máy móc cơ khí, máy chấn, máy laser….
- Ưu tiên đã làm bảo trì sửa chữa máy móc.
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tương tác với khách hàng
- Sức khỏe tốt, không ngại di chuyển, sẵn sàng làm việc phát sinh ngoài giờ.
- Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi.
Chế độ phúc lợi:
Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI