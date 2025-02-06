Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 285 Phúc Lợi, P.Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch lắp đặt máy;

- Thực hiện tham gia trực tiếp lắp đặt bàn giao thiết bị cho khách hàng, khắc phục sự cố khi xảy ra;

- Thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ thiết bị đã cấp cho khách hàng Hỗ trợ kinh doanh tư vấn bán hàng (nếu cần);

- Phối hợp với tất cả các bộ phận Kinh doanh, Kỹ thuật, Kho vận trong Công ty để giao hàng đúng thời gian, đảm bảo chất lượng;

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp, chuyên ngành Cơ khí, Cơ–điện tử, Tự động hoá, Điện công nghiệp …

- Có hiểu biết về máy móc cơ khí, máy chấn, máy laser….

- Ưu tiên đã làm bảo trì sửa chữa máy móc.

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tương tác với khách hàng

- Sức khỏe tốt, không ngại di chuyển, sẵn sàng làm việc phát sinh ngoài giờ.

- Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi.

Chế độ phúc lợi:

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin